Denuncia a Alberto Fernández y la reacción de Milei, ¿qué dijeron los referentes políticos?

Diversos referentes políticos se expresaron se expresaron sobre la denuncia por violencia de género que recayó este martes sobre el expresidente Alberto Fernández, realizada por su expareja Fabiola Yáñez. Uno de los más destacados fue Javier Milei quien condenó la existencia de un Ministerio de la Mujer: "La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario argentino se hizo eco de la acusación dada a conocer durante la tarde del martes y criticó las políticas públicas del Gobierno del Frente de Todos en materia de género.

"A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon "políticas de género", apuntó en el extenso mensaje que tituló "La hipocresía progresista".

"Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", agregó.

El líder del Poder Ejecutivo remarcó la importancia de "ser duros contra quienes cometen estos delitos. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios".

En la misma línea, Milei aseguró que, "como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos".

"No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", concluyó.

¿Qué dijeron desde Unión por la Patria?

El bloque de Unión por la Patria de la Cámara de diputados de la Nación se manifestó en la previa de la sesión especial del 7 de agosto y presentó un proyecto de resolución donde se llama a "exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes".

“Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima”, agregaron los legisladores. Sin embargo, el texto cuenta con 38 adhesiones de 99 posibles.

Entre otros, se encuentra la firma de el líder de la bancada, Germán Martínez, Leandro Santoro, Paula Penacca y Cecilia Moreau. No firmaron diputados como el exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El mensaje de la UCR

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), en tanto, expresó su "solidaridad, acompañamiento y pedido de Justicia para Fabiola Yañez y todas las mujeres víctimas de violencia de género".

Y agregó: "Las acusaciones contra el ex Presidente Alberto Fernández son gravísimas. Fue un presidente de la democracia y de él se debía esperar, al menos, ejemplaridad y una vez más con sus actos desmintió lo que decía sostener".

En la misma línea señalaron que "pedimos que la Justicia lleve adelante un proceso ejemplar para llegar a la verdad y que el ex presidente se someta al proceso como un ciudadano más. Lejos de debilitarlos, se deben fortalecer los organismos y políticas que protejan a la mujer de todo tipo de violencia y discurso machista. Esta debe ser una verdadera política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno".

La postura de la Casa Rosada

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y manifestó la postura del Gobierno respecto a la denuncia que recae contra el expresidente.

"Vamos a colaborar con la Justicia y vamos a aportar. Lamentamos cualquier hecho de violencia sea este o cualquier otro. Todo esto sirvió, más allá del lamentable episodio de la denuncia que involucra al expresidente, para recordar la línea de ayuda a las víctimas. Está ahí para ayudar a las víctimas de la violencia familiar", aseguró.