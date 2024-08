¡A los llantos! Mujer intentaba que no le retengan su vehículo en pleno centro salteño

Un curioso hecho ocurrió durante el mediodía del miércoles en medio del reporte de un accidente de tránsito en cercanías a la Central de Policía.

Una permisionaria pidió a la policía de tránsito asistencia por una conductora mal estacionada, pero cuando llegó personal de tránsito empezaron los problemas entre la conductora y el efectivo, cada uno dio su versión.

La mujer, a bordo de un vehículo particular, se defendió: "Había un montón de autos estacionados allá, los dejaron ir. También tendría que haber parado a los otros autos, pero él me agarró a mí, yo no tenía batería. ¿Por qué no me deja ir a mí? Yo me mal estacioné porque no tenía batería, me estaban ayudando los chicos que trabajan allá, me estaban empujando.

La mujer afirmó que tenía en su poder "el seguro y la licencia", pero no la cédula, ya que esta le fue robada. "Tengo todo, dice que me tiene que quitar el auto, porque no tengo la cedula pero a mí me robaron yo tengo la denuncia".

Por su parte el Agente explicó "me hace un llamado la permisionaria que estaba obstruyendo en doble fila, estaba en doble fila. Le pedí la documentación, me dice que ya va a buscar, que no le anda la batería, el vehículo llegó andando no creo que haya llegado pechando".

"Le falta RTVO y la cédula no sé si tendrá, le quería hacer infracción y corresponde retención de licencia y ella no quiere".

La permisionaria le habría dicho que no quiso pagar el estacionamiento por eso se estacionó en el lugar, publicó Somos Salta.