Denunciaron a Luis D´Elia por instigar el suicidio de Alberto Fernández

El abogado Jorge Monasterky denunció penalmente hoy al dirigente social Luis D´Elia por instigar el suicidio del ex presidente Alberto Fernández con un mensaje en la red social X que publicó ayer a la noche tras conocerse las fotos y los chats de los golpes que sufrió la ex primera dama Fabiola Yañez.

“Si @alferdez tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza”, publicó D´Elia.

“Asimismo de ser verdad los mensajes que publica que se va a pegar un Tiro Fernández, solicito que en cumplimiento de la ley de salud mental se ordene la internación compulsiva si se comprueba un riesgo actual e inminente como surge de la ley para estos casos. Repito ambos personajes son de mi desagrado total”, sostuvo el abogado en una denuncia a la que accedió Infobae. Solicitó que se sortee un juez y que el fiscal del caso cite a D´Elia a indagatoria.

“Los dichos manifestados, denunciado o transcendidos en medios de común son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. Dejo aclarado mi rechazo y repulsión por el personaje denunciado y lo mismo del Sr Alberto Fernández. Mi rechazo es absoluto por sus comportamientos de público conocimiento. Ahora bien esto sería un delito autónomo que debe investigarse”, agregó en su denuncia.

Este viernes, en una entrevista concedida a radio El Observador, D’Elía explicó el contexto de sus posteos.

Según relató, el domingo tuvo una charla con Fernández en la que el ex Presidente le juró que nunca había golpeado a su esposa. “Cortamos, hasta ese momento no se conocía la foto ni el video, y me llenó de indignación. Hizo eso siendo Presidente de todos los argentinos, si a la mujer del presidente le pasa eso, que la dejaron mormosa, y terminó pidiendo ayuda a una secretaria, qué le espera al resto de las mujeres argentinas”, reflexionó.

Si@alferdez tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos,a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza pic.twitter.com/jCH7yrlH5g — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 9, 2024

“Por eso puse lo que puse, en este país se suicidó Leandro L. Alem, Favaloro, Lisandro De La Torre, arrinconado por la pobreza, el olvido y la trampa... se pegaron un tiro. La verdad, pegarse un tiro es un acto de dignidad... ese tipo ya se lo pegó el tiro, es un muerto que camina”, complementó.

El tuit de D´Elia, quien supo defender la gestión de Fernández, fue publicado ayer a la noche cuando en la red social X el tema central eran las fotos y los chats que Infobae publicó sobre el caso. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

