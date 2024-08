El día que Tamara Pettinato reveló su relación con un hombre de 65 años: "él lo hacía mal y me dijo que yo era una..."

Luego del polémico video difundido recientemente entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en las últimas horas comenzó a circular también un video de cuando la conductora radial y panelista de TV se refirió a la mala experiencia sexual que tuvo con un hombre de 65 años, edad que actualmente tiene el expresidente, aunque evitó revelar el nombre de esa persona.

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo”, confesó la hija de Roberto Pettinato en el programa Final feliz, ciclo dedicado al sexo que conduce semanalmente junto a Nazareno Casero en el canal de YouTube Blender y que este jueves no se emitió tras el escándalo.

En la misma línea de su relato, en un video fechado hace tan solo una semana, puntualizó: “Yo tenía 35". Y luego lanzó: “No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh”. En cuanto a los detalles del encuentro íntimo que mantuvo, la mediática contó: “Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”.

Acerca del frustrado momento, Pettinato completó: “Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran; que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica, cuando vos le decís lo que te gusta”.

Por último, la conductora se refirió a cómo fue el tenso final de la relación: "Terminó todo y terminó mal. Terminé yo acusada de basura sexual, que fue el mejor insulto que me han dado igual. Yo lo tomé medio a favor, pero entiendo que me quiso dañar como diciendo ‘me estás destruyendo lo que hice hasta ahora’".

Tamara Pettinato "la persona más grande con la que estuve tiene 65 años y me trató de -basura sexual-". Ajsjsjjs pic.twitter.com/qZWD4sSAKt — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) August 9, 2024

A la acusación y denuncia por parte de su expareja Fabiola Yañez por violencia de género, a Alberto Fernández se le sumó un nuevo escándalo durante la tarde del jueves con la difusión del video junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

"Decime algo lindo", insiste Alberto Fernández en la filmación, grabada por él, que dura cerca de dos minutos y medio. Allí se ve a la conductora que toma cerveza en el despecho presidencial mientras ambos coquetean, hacen chistes y terminan diciéndose "te amo".

En los registros de ingresos de Casa de Gobierno no figuró nunca, durante el mandato de Fernández, el nombre de Tamara Pettinato como visita. Sí había figurado su ingreso a la Quinta Presidencial de Olivos, con fecha 14 de junio de 2020. /Clarín