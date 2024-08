"Era un deterioro con numerosas infidelidades": Más detalles de la relación entre Fernández y Fabiola

En el marco de la causa por violencia de género abierta por una denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernánde, su exesposo. El periodista Raúl Kollmann conversó con Alberto Fernández y reveló en C5N aspectos desconocidos de su relación con su expareja Fabiola Yañez. Además dio detalles de la investigación judicial en torno a la denuncia por violencia de género contra el expresidente.

"Alberto insiste en que nunca le pegó a Fabiola pero las fotos son significativas", narró el periodista quien contó que conversó con el expresidente hasta que la justicia le quitó el teléfono en el marco de la causa.

El periodista comentó que la relación entre Alberto y Fabiola fue "enfermiza" incluso desde antes que comenzara el gobierno del Frente de Todos. "Era un deterioro con numerosas infidelidades públicas", aseguró.

"Siempre pensé que con esto se iba a armar un lío pero nunca pensé que pudiera pasar algo así. Alberto ha tenido relaciones larguísimas y no tenía fama de nada relacionado con esta violencia. Pero en algún momento las cosas explotan. La relación enfermiza y esto de que ella estaba aislada es posta de acá a la china", puntualizó Kollmann.

Acto seguido el periodista contó que según le informaron la entrevista que iba a dar el expresidente con el diario español El País no se publicará porque está siendo objetada por los abogados que no quieren seguir sumando a la mediatización del hecho.

"Los abogados no querían que hubiera una jugada mediática en medio de una delicada situación judicial. Por eso no salió el sábado, no salió hoy y en principio me dicen que no va a salir", indicó.

Sobre la causa judicial, el periodista expresó que ambas partes deberán presentar testigos, escritos y peritos para defender su posición. Mencionó la declaración de Fernández al medio El Cohete a la Luna en la que afirmó que el hematoma en el ojo de Yañez fue producto de una cirugía estética.

"Los forenses dicen que no es tan sencillo peritar las fotos. Hay que verificar la autenticidad de la foto y un panel médico tiene que evaluar las lesiones. Sin el original es difícil la pericia", señaló en torno a la investigación.