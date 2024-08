Fabiola Yañez declarará mañana contra Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará mañana en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Será por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo hoy de la causa judicial. De acuerdo a lo publicado por Infobae la declaración será a las 10:00.

Yañez ampliará la presentación que hizo hoy ante la justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández.

El testimonio será clave porque se espera que aporte presiones sobre los hechos, además de las preguntas y los datos que la justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborar los hechos y avanzar hacia una citación a indagatoria del ex presidente.

También porque puede definir el tribunal en el que se investiguen los hechos. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la justicia federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la quinta de Olivos. La declaración definirá el destino de la causa.

Yañez, junto con su abogada Mariana Gallego, presentaron hoy el primer escrito del expediente y pidieron ser parte querellante en la causa. “El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, sostuvo Yañez en la presentación.

Las fuentes consultadas señalaron que Yañez también habló de “violencia reproductiva” y ratificó lo que dijo el sábado en la entrevista exclusiva con Infobae respecto a que no recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, expuso Yañez que señaló que eso ocurrió durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la mujer del gobierno de Alberto Fernández.

Yañez dedicó un capítulo a contar como conoció y cómo fue su historia de pareja con Alberto Fernández. Allí contó que se comprometieron en mayo de 2016 pero que ya antes de esa fecha había hostigamiento y acoso. Yañez relató que en ese entonces Fernández estaba obsesionado con que si ella salía era porque lo engañaba.

También dijo que sufrió “lesiones graves que dejaron secuelas de daño psicológicos hasta el día de hoy” y que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”. En otro apartado habla de “violencia reproductiva”, lo que indica que sufrió agresiones o padecimientos antes o durante el embarazo que tuvo.

La ex primera dama también hizo referencia al Ministerio de la Mujer, que se creó por primera vez durante la gestión de Alberto Fernández. Del tema ya había hablado en la entrevista exclusiva con este medio: “Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: “Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio”. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”.

En su presentación judicial, Yañez ratificó que buscó ayuda en ese organismo y que no la recibió. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, dijo y por primera vez aportó el nombre de Massina. Dijo que durante su gestión fue que intentó acercarse. Mazzina fue la segunda ministra de la mujer que reemplazó a Elizabeth Gómez Alcorta. Estuvo al frente del ministerio desde octubre de 2022 hasta el final del mandato de Alberto Fernández, en diciembre pasado.

Yañez volvió a hablar de “terrorismo psicológico”, expresión que ya había utilizado cuando hizo la denuncia ante el juez Ercolini y el fin de semana en la entrevista con este medio. Ahora agregó que lo padecía “de forma constante despues del cumpleaños de olivos”. La referencia es a su cumpleaños de julio 2021 que festejó en la quinta de Olivos con Fernández y un grupo de amigos cuando regían las medidas más severas de confinamiento y la gente no podía reunirse.