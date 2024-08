Quién es Cecilia del Milagro Hermoso, la funcionaria que Fabiola Yáñez apuntó como amante de Alberto Fernández

El escrito de 20 carillas que Fabiola Yáñez entregó a la Justicia este lunes es una bomba de revelaciones y acusaciones contra Alberto Fernández. Entre denuncias de violencia, supuestas complicidades de otros funcionarios, la ex Primera Dama brindó detalles específicos sobre infidelidades y mencionó a mujeres que llamó amantes del ex presidente.

Cecilia del Milagro Hermoso González es uno de los nombres aportados por Yañez. Se trata de una funcionaria con la que Alberto Fernández le fue infiel, según la declaración judicial. Hasta diciembre la mujer se desempeñó como directora general de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Según la propia ex primera dama, en los términos prácticos estaba a cargo de la cuenta de Instagram del perro Dylan.

Yañez lo cuenta de este modo, según el extracto de la declaración que publicó el portal Infobae: “En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con #l, lo cual el negaba", introdujo Yañez.

Y avanzó: "Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”.

Hermoso González trabajó desde 2017 con Fernández. Y tal era la confianza que desde el entorno albertista aseguran que era la única -además del ex presidente- que tenía la clave de su cuenta de Twitter.

En tanto, este lunes se conoció que Tamara Pettinato, la hija de conductor y músico devenida en periodista influencer que había aparecido en videos filmados por el mismo Fernández coqueteando con el ex presidente en el despacho presidencial, había sido contratada por la secretaría de Comercio a pedido del mismo Fernández.

Pettinato fue contratada en 2022 para participar de la presentación del programa "Precios Justos" que congelaba el valor de unos 1700 productos de la canasta básica. El evento fue realizado por una "productora que solía trabajar para Presidencia" de la Nación, indicaron fuentes del anterior gobierno.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, el contrato con la mencionada productora preveía que, más allá de la colocación un escenario y pantallas, debía incluir la participación de una "influencer" que explicará el funcionamiento de la aplicación de Precios Justos. "Pettinato habló 5 minutos, no tuvo un rol central", explicaron fuentes massistas consultadas.

Según pudo saber Clarín del contrato en cuestión, la producción tuvo un presupuesto de $1500.000 de la época, lo que equivalía a unos 4500 dólares.

La controversia en torno al tema está dada en si Pettinato fue convocada por su "expertise" en los medios de comunicación o bien su nombre había sido invocado por Presidencia, tal como trascendió en las últimas horas. En 2021 casualmente había trascendido que la joven conductora también había visitado la Residencia de Olivos durante la vigencia de la cuarentena para mitigar la propagación del Covid. Pero nunca se explicó cuál había sido el motivo de su encuentro con el entonces Presidente en momentos en que la mayor parte de la población se encontraba en condiciones de encierro estricto.