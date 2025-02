De Paul reconoció el error que cometió con la modelo cuando empezó su relación con Tini

Rodrigo De Paul sorprendió al mostrarse arrepentido y hacer un mea culpa al hablar de su separación de Cami Homs. “Muchas veces me preguntaban si me arrepiento de algo en mi vida y decís que no porque todo te enseña”, arrancó el futbolista, en diálogo con el Pollo Álvarez para Infobae.

“Y yo muchas veces me arrepiento. ¿Te acordás cuando te mandé un audio contándote de la separación y todo eso? Después te dije: ‘Al final no lo saques porque jugamos en unos días y va a ser un escándalo’. Vos me pusiste ‘tranquilo’, pero se empezó a generar una bola de pelotudeces que yo no la pude frenar”, continuó, metiéndose de lleno en aquél momento.

“Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron”, se sinceró, asumiendo de alguna forma que, de haber permitido que aquél audio se hiciera público, podría haber evitado muchos malentendidos que afectaron su historia de amor con la cantante. “Ahora estoy bien, ya pasaron muchos años”, concluyó al respecto. /El Trece