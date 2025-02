Ingresantes a Medicina: "Entre hoy y mañana se firma las actas y damos continuidad a la cátedra"

Desde el mes de septiembre chicos de toda la provincia pusieron sus expectativas y tiempo, como así también una inversión económica para cumplir el sueño de ser médicos, sin tener que emigrar a otras provincias. Primero cursaron el CIUC, y ya a partir desde Febrero, iniciaron la cátedra que se llama Iniciación a la Medicina, que es la que hoy está suspendida.

La carrera lleva 10 años en nuestra provincia en el edificio de la UnSa, inicialmente con un trabajo conjunto con la Universidad de Tucumán pero desde 2022 la carrera es propia y si bien esto es algo muy positivo, hoy, con un panorama económico y presupuestario no muy alentador es que los jóvenes que desean ingresar deben enfrentar complicaciones que tienen que ver con falta de personal, recursos materiales e incluso con no contar con espacio edilicio propio dentro de la casa de Altos Estudios.

La carrera de Medicina no se cierra

InformateSalta recibió el reclamo de muchos ingresantes que, tras rendir uno de los exámenes, de los tantos que deben sortear hasta finalmente comenzar a cursar la carrera, recibieron un correo que los puso en alerta que tenía que ver con demoras para la corrección de dicho examen, por la falta de personal calificado.

Encendidas las alarmas, InformateSalta buscó la palabra de la doctora Alejandra Falú, Directora de la Carrera de Medicina en la UnSa quien ante todos los rumores vertidos, decidió dejar en claro a través de nuestro medio que "La carrera de Medicina no se cierra".

Además agregó que la situación que plantearon los estudiantes tiene que ver con "una decisión que tomó la cátedra, de Introducción a los Estudios de la Medicina, de la cual la Comisión de Carrera no fue parte, pero tiene que ver con una demanda 'sistemática' que viene haciendo la carrera de Medicina, de la necesidad de fortalecimiento presupuestario para nuevos cargos, tener edificios propio o al menos más aulas y otros tipos de recursos". Además remarcó que los pocos profesionales que hay no tienen un cargo genuino.

En vista de este reclamo, es que Comisión de Carrera se presentó una nota a la Comisión de Salud y otra al Concejo superior de la Universidad, "hemos tenido reuniones a nivel de las autoridades de la facultad, del rectorado, en busca de una pronta solución . Hasta ahora se espera un Acta acuerdo, que establezcan objetivos de corto, mediano y largo plazo para dar respuestas a todos los requerimientos".

"Es un orgullo tener Medicina en Salta pero no podemos no cuidarla"

Falú a su vez llamó a autoridades provinciales como así también legisladores nacionales, a bregar y acompañar cada uno de su rol tanto la Carrera de Medicina como la Universidad Pública.

"Hay provincias donde el gobierno les cedió un edificio o les construyó para la Carrera. Es un orgullo tener Medicina en Salta pero no podemos no cuidarlo, tenemos que ayudar a su fortalecimiento y crecimiento, para que estas cosas no vuelvan a suceder porque entendemos la angustia de estos jóvenes y sus familiares. Han elegido nuestra Alta casa de estudio para cumplir su sueño de ser médica o médico y nosotros queremos estar a la altura".

La Directora aseguró que "estamos en reuniones permanentes con autoridades de la Facultad y la Universidad desde Comisión de Carrera hemos hecho las presentaciones a los órganos de gobierno de la universidad y sé que están por labrar estas Actas acuerdos, y estimo que en estos días pudiera solucionar, la carrera no se cierra, es una reorganización. Estimo que entre hoy y mañana se firma las actas y ya podemos dar continuidad a la Cátedra.