López Obrador no recibirá a Javier Milei en su viaje a México: ¿Por qué?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes que no recibirá al mandatario argentino, Javier Milei, que viajará a ese país este mes para reunirse con empresarios y asistir a una cumbre conservadora. En ese marco, dio los motivos por los cuales no se reunirá con el libertario.

“En nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente, de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo, y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema”, comenzó López Obrador en su conferencia de prensa de este martes.

En este contexto fue consultado sobre si recibiría a Milei para mantener una reunión bilateral, a lo que respondió: "No. Porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser".

“Él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”, continuó.

El mandatario mexicano sostuvo que el gobierno argentino no solicitó una reunión bilateral, "pero no hay ningún problema. Él puede venir. Cuando (Milei) ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para usar el espacio aéreo y nunca se le ha negado, a nadie. A nosotros sí".

El viaje de Milei a México fue confirmado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su la conferencia de prensa en Casa Rosada. “El Presidente tiene una reunión con empresarios el 23 (de agosto)".

Hasta el momento, los pares no han tenido reuniones bilaterales y mantienen un tenso vínculo. El mayor punto de tensión entre Milei y López Obrador fue en marzo de este año cuando el mexicano lo llamó “facho conservador” y el libertario le respondió que era un “ignorante”. “Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido”, aseveró AMLO (Andrés Manuel Lopez Obrador).

En una entrevista previa, el presidente Milei había dicho: “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece. El populismo que ellos tanto ponderan, a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50% y 10% de indigentes. El Estado se lleva el alimento de 280 millones de personas y hay 5 millones de argentinos a los que no les alcanza para comer”.