Gastronómicos, descontentos con la propina electrónica: “Nos genera un pago impositivo”

La decisión del Gobierno nacional de habilitar a los consumidores a pagar propinas de forma electrónica ya genera controversia en el sector gastronómico.

Según lo expresó Sebastián Calvo, representante del restaurante El Charrúa, en diálogo con InformateSalta, la posibilidad de aceptar propinas por medios electrónicos como tarjetas o QR implicaría una carga impositiva para los establecimientos.

Calvo detalló que el problema es que al recibir la propina por un medio electrónico, se ven obligados a emitir una factura por ese monto, lo que genera un impuesto que no les corresponde porque ese dinero no es para ellos, sino para los mozos.

"Yo me veo obligado a pagar un servicio que no lo presto yo directamente, lo cual me produce una pérdida como es el tema impositivo"

Además, aclaró que el servicio de mesa, que cubre costos como pan, aderezos y vajilla, es distinto a la propina, la cual depende exclusivamente de la voluntad del cliente.

A su vez, indicó que la propina "es un extra que va directamente para los mozos, quienes ya reciben un salario conforme al convenio laboral”.

Por último, enfatizó que no es una medida acertada. "En ese caso el mozo sería el que tendría que emitir la factura por el servicio que él está prestando".