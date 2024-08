Un camión arrastró cables y tiró postes, ¿cómo se controla a estos rodados?

Fue noticia lo ocurrido esta semana sobre la avenida Tavella de la ciudad de Salta, cuando un camión de gran porte y con acoplado arrastró parte del cableado eléctrico, llevándose consigo más de una decena de postes, generando un caos en el tránsito por la zona sur.

Al respecto de esta cuestión el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo dialogando con Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad capitalina, quien además ahondó en los controles y el paso de estos vehículos de gran porte dentro del ejido urbano.

Primeramente y sobre el lugar donde ocurrió el episodio del camión, dijo que la zona de avenida Ragone, lindera al mercado Cofruthos, “es una parte donde circulan muchos camiones, por esas colectoras se les indica que no se les permite el estacionamiento a estos camiones; en este caso en particular el problema no fue la altura sino una mala maniobra” del rodado.

En vista a esta situación y de otros hechos similares que involucraron a estos vehículos de carga, el funcionario resaltó que permanentemente están controlado su presencia por la ciudad. “Controlamos por toda la ciudad, se los multa, se les controla la documentación y se les labran las actas correspondientes en el caso que circulen por un circuito donde no sea correcto”, apuntó.

Aclarando que los camiones de la actividad manera circulan por la Circunvalación Noreste y con previas autorizaciones, Assennato reiteró que con el resto hacen operativos diariamente. “Ellos saben que tienen un circuito indicado, con la cartelería correspondiente, los conductores deben cumplir”, subrayó para concluir.