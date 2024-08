Celulares en las aulas: "Si no cumplen una función pedagógica, no deben estar presentes"

El uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las aulas de Salta se encuentra bajo la lupa del Ministerio de Educación de la provincia y la Legislatura provincial, a medida que avanza un proyecto de ley que busca regular su empleo con fines pedagógicos.

Julieta Perdigón, directora General de Enlace Legislativo e Institucional del Ministerio de Educación, destacó la importancia de este proyecto, el cual está siendo analizado en consonancia con la Cámara de Diputados.

"Creo que la perspectiva sobre los dispositivos tecnológicos, no solo los celulares, debe ser social y pedagógica. Si no cumplen una función pedagógica, no deben estar presentes en el aula", afirmó Perdigón en Sin Vueltas. Aunque actualmente existen normativas internas y reglamentos de convivencia en las instituciones educativas, Perdigón subrayó la necesidad de que esta regulación se transforme en ley para garantizar su cumplimiento.

El proyecto, que ya ha sido aprobado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será adaptado al contexto salteño. "Creo que va a establecer un precedente en términos pedagógicos. El uso del celular en el aula debería estar limitado a fines pedagógicos, como acceder a plataformas específicas durante las clases", agregó Perdigón. No obstante, señaló que habrá excepciones para situaciones de emergencia o familiares que permitan a los estudiantes disponer de sus dispositivos.

Una preocupación adicional es el creciente problema de las apuestas ilegales en las escuelas, las cuales, según Perdigón, están relacionadas con el uso de dispositivos dentro de las aulas. "Sabemos que el panorama es complejo y que a los docentes se les dificulta controlar todo lo que hacen los alumnos con los celulares", comentó.

Perdigón también destacó que el proyecto cuenta con un amplio apoyo de la comunidad educativa, con un 90% de aprobación entre docentes, directivos, supervisores, e incluso los propios estudiantes, quienes reconocen la necesidad de esta regulación.

Finalmente, Perdigón hizo referencia a un caso reciente que involucra a un preceptor y a una docente, ambos investigados por la justicia en el marco de un proceso penal relacionado con el uso indebido de dispositivos tecnológicos. "Ya se tomaron acciones concretas. La docente fue apartada del aula, y el proceso penal sigue su curso en manos de la justicia", concluyó.