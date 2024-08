Cuántos días deben pasar para hacer un reclamo por accidente de tránsito con lesiones

Uno de los grandes interrogantes que tienen las víctimas de siniestros viales es conocer el periodo de tiempo que tienen para hacer las denuncias correspondientes y comenzar con el plazo legal.

Las personas que son víctimas de un siniestro vial suelen tener el mismo interrogante y es saber cómo son los pasos a seguir en el camino judicial. En ese sentido, una de las principales preguntas que surge es cuánto tiempo tiene que pasar para hacer el reclamo por accidente de tránsito con lesiones.

Primero, cabe remarcar que es importante contar con la ayuda de especialistas en el tema como un abogado de accidentes de tránsito. Esto es porque son quienes están al tanto de la jurisdicción correspondiente para iniciar el proceso para obtener un resarcimiento económico, uno de los objetivos de quienes son víctimas de un siniestro vial, ya sea para recuperarse de sus lesiones (en caso de sufrirlas) o para reparar sus vehículos.

En ese sentido, hay que señalar que el plazo para iniciar acciones legales por un accidente de tránsito es de tres años a contar desde la fecha del hecho. Sin embargo, existen herramientas que permiten extender este plazo, como la mediación. En este periodo de tiempo, la víctima del accidente debe comenzar la demanda por daños y perjuicios correspondiente ante los juzgados competentes para que no prescriba su derecho a reclamo.

Suele ser común que las personas que son víctimas de un siniestro vial tardan en entender que está dentro de su derecho hacer el reclamo correspondiente y tener un resarcimiento por las lesiones que pudieron ocurrir.

En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo y no se reciba el pago por un choque sufrido, si no se puede conciliar en sede administrativa o en una mediación prejudicial, la víctima tiene un plazo de tres años desde la fecha del hecho para demandar en el fuero civil a los responsables del accidente.

Una vez iniciado el juicio, se deben acreditar todos los daños reclamados para obtener una sentencia favorable de primera instancia. Obtener esta sentencia no implica recibir el pago inmediato, ya que puede ser revisada por la Cámara, que dictará la sentencia definitiva.

Por otra parte, es importante saber que la ley de seguros estípula un plazo de tres días desde la ocurrencia del hecho para hacer la denuncia de un choque. Si la persona sufrió lesiones y está internada o en periodo de convalecencia, este plazo no se computará hasta que se obtenga el alta médica.

Este trámite administrativo no afecta el plazo para reclamar por un accidente de tránsito. Es decir, si no se hizo la denuncia en la aseguradora o no se contaba con seguro al momento del hecho, esto no impide a la víctima del accidente reclamar lo que en derecho le corresponda.

En caso de querer iniciar un reclamo de estas características, es fundamental contar con abogados para accidentes de tráfico ya que son quienes pueden llevar adelante el reclamo ante la Justicia.

Cabe remarcar que en las mediaciones no siempre se logra acordar, por lo que los procesos suelen ser extensos y tardan bastantes semanas hasta obtener una sentencia firme, que es cuando ya no cabe posibilidad de revisión que sea reclamada por la parte demandada.



Por su parte, el cobro de una indemnización por un accidente de tránsito depende de múltiples factores que pueden influir en la duración del proceso. La primera cuestión a tener en cuenta es la intención conciliatoria de la parte demandada, ya que esto puede acelerar significativamente el pago. Según la instancia en la que se encuentre el proceso y la política de pagos de la compañía aseguradora, los pagos suelen realizarse entre 15 y 90 días después de firmado el acuerdo.

La gravedad del caso también es un punto determinante en el tiempo que se requiere para lograr el cobro de un resarcimiento. Si la víctima sufrió lesiones graves, se necesita más tiempo debido tanto a la cuantía de la indemnización como a la conveniencia de judicializar el reclamo, aunque esto no impide que se pueda conciliar durante el juicio.

En casos donde la víctima sufre lesiones leves, el tiempo para obtener el cobro de una indemnización es más corto, siempre y cuando el damnificado acepte el ofrecimiento y este sea justo acorde a las lesiones sufridas. Es importante que la responsabilidad del siniestro no se encuentre en disputa.

Cuando el caso llega a instancias de la Justicia, el juzgado donde queda radicado el expediente juega un rol crucial para los involucrados en el siniestro. La duración del proceso judicial puede variar significativamente dependiendo de la eficiencia y la carga de trabajo del juzgado asignado.