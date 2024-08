Por una pérdida de gas, una escuela en Metán suspendió las clases

Con los tapones de punta como sociedad, ante lo ocurrido en la escuela Sarmiento de nuestra ciudad, donde menores resultaron intoxicados, sin que aún se conozca los motivos, se conoció la suspensión de clases en un establecimiento de Metán en la mañana del martes.

Adriana Arroyo, Directora de la escuela Juana Vucetich, dio las explicaciones de lo sucedido. "Ayer se hizo la carga de nuestra chanchita, no contamos con gas natural sino con envasado y bueno produjo una fuerte presión y esto hizo que se rompiera nuestra llave de paso interna, llame a bomberos, me acerqué por ellos también, me mandaron a Defensa Civil , me aconsejaron la intervención de un gasista matriculado y ya lo tenemos trabajando".

La suspensión la hicimos en la noche del lunes durante la asistencia de alumnos adultos que asisten al establecimiento. "Funciona el núcleo educativo 7019 para jóvenes adultos y ellos ya había detectado el fuerte olor a gas y se pidió que se cerraran todas las bocas de expendio y la supervisora autorizó la suspensión de actividades para el turno mañana" concluyó por El Bueno y El Malo, esperando poder retomar los turnos tarde y el Núcleo educativo de jóvenes adultos.