Milei: “Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos”

El presidente Javier Milei volvió apuntar hoy contra la actualización de las jubilaciones que realizó el Congreso y aseguró que actualmente los jubilados “ganan más” que cuando su gobierno asumió el poder.

“Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación”, aseguró Milei en declaraciones radiales.

En esa línea, el Presidente expresó: “Me viene a hablar el kirchnerismo, que durante el gobierno de Alberto Fernández perdieron 40% y terminaron 30% abajo. Esos me vienen a hablar del poder adquisitivo de los jubilados”.

“Si hay alguien que le hizo mal a los jubilados es el kirchnerismo. Son una manga de mentirosos, populistas y demagogos”, apuntó Milei.

El jefe de Estado aprovechó además para bajar el tono a la tensión que existe con la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que el intercambio con el senador de Unión por la Patria (UP) José Mayans -durante el tratamiento de la movilidad jubilatoria- se debió al “humor” que tiene la presidenta de la Cámara Alta.

“Hicieron toda una novela del intercambio con Mayans. Villarruel tiene ese humor. No se puede tomar la frase en el vacío. Es parte del humor que tiene ella. A mí eso no me enoja”, dijo Milei.

Por otro lado, el mandatario reiteró su defensa a la ampliación de los fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sostuvo que compararlos con el aumento a jubilados es como equiparar un “rascacielos con un edificio enano”.

“¿Me está comparando 7200 millones de dólares contra menos de 100 palos verdes? Es como que me compares un rascacielos con un edificio enano”, señaló el Presidente.

Milei respaldó también de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa su gobierno y no descartó una intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en caso de que el ente no cumpla el plazo de un año para modificar sus estatutos, en el marco de denominada la Ley de Bases.

“Voy a avanzar con la agenda de la libertad. La AFA no está por encima de la Constitución Nacional. No está por encima del Gobierno nacional”, subrayó el jefe de Estado.