Avanza el proyecto para recuperar parte de la deuda de las obras sociales con el Estado

La miembro informante del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Socorro Villamayor, aseguró que se buscar recuperar la inversión que hace el Estado debido a que las obras sociales no cumplen con los compromisos económicos que tienen.

Villamayor detalló que “se aplicarán procedimientos más agiles para recuperar aquellos que se ha invertido desde el Estado para la atención a los afiliados” de las obras sociales y mutuales que no están cumpliendo con los pagos al sistema de salud público.

“Estamos en una situación delicada y se desatiende la atención con respecto de quienes no tienen mutual” aseguró, en relación al servicio que se presta para los salteños que no tienen obra social en relación a quienes tienen empleo registrado y desde las empresas de cobertura de salud no pagan lo que corresponde.

El diputado José Gauffin, del bloque del PRO, manifestó el apoyo al proyecto debido a que se trata de una decisión necesaria para evitar un desfinanciamiento de la salud pública. Pero también, pidió que se mejore el sistema para evitar un colapso.

Al momento de tomar la palabra, la diputada por San Martín, Gladys Paredes, aseguró se debe avanzar en recuperar el dinero debido a que desde la Nación se están recortando los presupuestos relacionados con la salud. “Han incrementado los casos de sífilis neonatal, por ejemplo, esto es porque no hay ni para comprar condones” lamentó.

El proyecto contó con la media sanción en la Cámara de diputados, a pesar que los legisladores Roque Cornejo y Guillermo Durand Cornejo, hayan expresado su pedido de vuelta a comisión. Ahora pasó al Senado en revisión.