¡Atención! Continúa el alerta de "riesgo extremo" por incendios forestales

Se extenderá hasta el 20 de agosto el alerta por riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Salta.

Así lo comunicó la Subsecretaría de Defensa Civil junto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego tras los pronósticos de altas temperaturas, baja humedad y vientos. Dichos factores provocan la propagación de incendios en los pastizales.

Ante este comunicado, se solicita a la población no realizar fogatas en descampados, no realizar la quema de basura ni pastizales, no dejar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos en el suelo. De esta manera contribuyen a evitar focos ígneos que pueden provocar tragedias.

Ante la detección de un foco ígneo deben reportarlo al Sistema de Emergencia 911.