Lorena Paola fue relacionada con Alberto Fernández y llamó la atención su reacción

En medio del escandaloso momento que atraviesa Alberto Fernández con la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez en su contra y la viralización de sus asuntos de alcoba con Tamara Pettinato, esta situación desencadenó que salgan a la luz nombres de otras mujeres relacionadas con el expresidente, como el caso de Lorena González o Lorena Paola.

Lo cierto es que ante este panorama, desde LAM, el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV, fueron a buscar a la icónica actriz de Crecer con papá en los ’80 para darle su derecho a réplica y confirmar o desmentir romance alguno con el exmandatario. Pero su respuesta dejó más dudas que certezas.

De esta manera, desde el set televisivo De Brito explicó sobre Lorena Paola que “hay rumores de que tuvo una historia con Alberto”, al tiempo que invitó a la audiencia a ver la reacción de la actriz al ser consultada por la versión.

"No, vínculo directo no", atinó a responder algo nerviosa y dubitativa Paola frente a la pregunta del ciclo de América. Y ante la repregunta para que pudiese explayarse, agregó: “Vínculo especifico de amistad, no. Pero si de haberlo conocido”.

En tanto, cuando la cronista insistió sugiriéndole “mucho menos sentimental, imagino”, Lorena Paola miró para arriba y deslizó: “Sentimental… chau, hasta luego”, y se fue dando por terminada la entrevista. /Primicias Ya