Nación vetó la Movilidad Jubilatoria: el descontento de los abuelos salteños

Finalmente, se conoció este lunes el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada días atrás en el Congreso de la Nación, decisión aplicada mediante el decreto 782/24 que deja sin efecto el proyecto que obtuvo el aval de ambas cámaras parlamentarias.

Con el veto oficializado, ¿cuál es la opinión de los abuelos salteños? Descontento, enojo y disconformidad son algunas de las posturas que esgrimieron, molestos con la postura de Nación, enfatizando en el mal presente que están atravesando en muchas cuestiones.

Así lo recalcaron en el relevamiento de opiniones hecho por el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- sincerándose en sus posturas. “Mal, muy mal, quiere matar a los jubilados”, decía uno de los jubilados encuestados contando que una hija lo ayuda para intentar llegar a fin de mes, “sino no me alcanza”.

Una salteña también hablaba del tema diciendo que los últimos gobiernos “se olvidaron de los jubilados, estamos realmente muy mal, nos faltan un montón de cosas”. A esto mencionaba que cobra la mínima, lo cual “cuesta mucho llegar a fin de mes, pero tampoco es la forma”.

Un tercer abuelo no dudó en decir que “me parece muy mal” el veto pues “estamos en miserias, estamos cobrando $315.000 y no alcanza, no llegamos a fin de mes”. Muy parecido fue el comentario de una jubilada quien, con voz quebrada, apuntaba al jefe de Estado: “No puede matar de hambre a la gente, a los viejos, cobro la mínima y no alcanza, ando de un lado a otro y no puedo conseguir un remedio”.

“No nos damos los gustos, no le podemos ni hacer un regalito a un nieto”