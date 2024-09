Tiempo de Milagro: Hace 35 años reciben a los peregrinos

Se trata de la familia Vidaurre de Cobos quienes hace 35 años se ponen a disposiciones de los peregrinos que llegan.

“Ellos vienen y saben que los recibimos con lo que podemos. Aquí se pueden bañar, comer, tomar mate y descansar” aseguró Victoria Vidaurre, en diálogo con El Once TV. Ella destacó que no es solamente la familia que se pone a disposición sino también los vecinos que se acercan a colaborar. “Hay gente que viene a ayudar para cocinar y amasar para el pan” afirmó

"El milagro nos hace vivir el verdadero milagro"

“El 11 empezamos a preparar bollos, en total hacemos 300 kilos de harina y a veces nos falta para darle a los peregrinos. También preparamos de menú para almorzar fideo con salsa, arroz con pollo y sopa” detalló la familia.

La comida no es la única ayuda que ponen a disposición los Vidaurre. También llegan médicos y enfermeros que los atienden y colaboran. “Vienen con los pies sangrando y les curamos las heridas” afirmaron.

“El milagro nos hace vivir el verdadero milagro. Llega gente a dejarnos mercadería cosas para los peregrinos. No me falta, me llega gente y se ofrece” aseguró Victoria con lágrimas en los ojos por los recuerdos que llegan.