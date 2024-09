Bajó el consumo en los kioscos salteños y hay más gente que pide fiado

En el marco de la crisis económica actual, un relevamiento realizado por InformateSalta y CNN Salta en diferentes kioscos del centro de la ciudad reveló una significativa baja en el consumo, lo que llevó a muchos clientes a recurrir al “fiado”.

Gladys, del Maxi Kiosco Flormar, comentó que "al principio del mes, hay más movimiento, pero después del 10 o 15, las ventas se estancan".

"Después del 10, 15 ya es como que se muere, nos cuesta bastante"

En su kiosco, el sistema de “fiado” es una constante desde hace más de 20 años, y recientemente aumentó la demanda. “Ahora hay más gente pidiendo que les fiemos productos. No nos queda otra vez que aceptar porque también es una forma de vender”, añadió.

“Tengo por lo menos 5 clientes que se les fía mensualmente"

Por otro lado, Carlos, propietario del Mercadito Agustín, también notó una disminución en las ventas. “Hemos visto una reducción del 50% en la cantidad de clientes y en el volumen de compra. La gente ahora compra de manera más puntual y solo lo esencial”, afirmó.

“Sigue viniendo la misma cantidad de gente, pero no alcanza, no compra lo mismo"

Además, destacó que el número de personas que solicita fiado también aumentó. “La situación económica es tan dura que muchas personas, especialmente jubilados, recurren al fiado porque su dinero no alcanza para cubrir todos sus gastos”, comentó.

“Llega un momento en el mes donde ya no hay ni tarjeta, no hay efectivo y entonces te piden una mano, no tiene”

Carlos, con más de 30 años en el negocio, sostiene que esta práctica siempre fue una parte de su funcionamiento, pero que la necesidad se intensificó recientemente.