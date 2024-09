Marcha de jubilados: "Es una pena habernos esforzado tanto para vivir como mendigos”

En un jornada nacional de protesta en repudio a las medidas del gobierno nacional para con los jubilados es que durante la mañana del miércoles, adultos mayores de los departamentos Orán y San Martín salieron a las calles en una manifestación pacífica en contra del veto a la movilidad jubilatoria implementado por el presidente Javier Milei, así como para protestar por el deficiente servicio brindado por PAMI.

Los jubilados recorrieron distintas avenidas de la ciudad norteña y culminó en el Juzgado Federal de Orán, donde los manifestantes fueron recibidos por el juez federal, Dr. Gustavo Montoya, quien escuchó las demandas de los jubilados y recibió un petitorio en representación de quienes se sienten afectados por las recientes medidas gubernamentales.

"Vamos a seguir peleando hasta que no tengamos fuerzas"

Durante la manifestación, varios abuelos expresaron su indignación, afirmando que esta era la primera protesta del año, pero que no sería la última si sus reclamos no son atendidos. "Si siguen haciendo oídos sordos, vamos a seguir peleando hasta que no tengamos fuerzas", comentó uno de los manifestantes.

Además, resaltaron la participación de jubilados de otras localidades, como Embarcación y Pichanal, quienes también se unieron a la causa.

José Guerrero, presidente del Centro de Jubilados San Joaquín de Hipólito Yrigoyen, señaló que el año pasado realizaron seis marchas y cuatro cortes de ruta, y están dispuestos a continuar con las medidas de protesta.

"Ahora nos vamos al PAMI a entregar un petitorio donde pedimos un recurso de amparo por abandono de persona, que se agilicen los trámites y que vuelvan atrás los precios de los medicamentos", agregó Guerrero por La 10 Digital.

Lo cierto es que el malestar entre los jubilados es evidente. Uno de los manifestantes expresó su frustración diciendo: "Nos están quitando todo a los jubilados, al final votamos a un gobierno para estar mejor y estamos peor".

Otro abuelo conmovido ”Le verdad que sentimos una gran vergüenza tener que salir a las calles para reclamar por nuestros derechos que lamentablemente todos los gobierno los pisotean. Somos invisibles para nuestros gobernantes y ya no sabemos como decirles que lo que cobramos no nos alcanza mas ahora que sacaron la gratuidad en algunos medicamentos”, indicó la vecina Elvira a los micrófonos de Ciudad 99.5.

Para despedirse la vecina dijo que “es una pena muy grande habernos esforzado tanto en nuestra vida útil para vivir hoy como mendigos”.-