Atentando en la Sociedad Rural Argentina: estalló un paquete explosivo

Esta mañana, en el barrio de Palermo, dos paquetes con explosivos fueron enviados al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y a su vicepresidente.

El primero de estos paquetes detonó, hiriendo a la secretaria de Pino, quien fue atendida de urgencia por el SAME debido a lesiones en su rostro y luego trasladada a un centro de salud. Aunque sufrió un hematoma, su estado no reviste mayor gravedad.

El edificio fue evacuado tras la explosión, y la Brigada de Explosivos intervino para desactivar el segundo paquete, que no llegó a ser abierto. Según las autoridades, el dispositivo que explotó no contenía metralla, lo que indica que no estaba diseñado para causar un daño significativo.

A raíz del incidente, cuatro personas fueron trasladadas preventivamente al Hospital Fernández, aunque ninguna presentó heridas de consideración.

Las cámaras de seguridad están siendo revisadas para esclarecer el origen de los envíos, que llegaron a la sede de la SRA en la calle Juncal al 4450, área que permanece cerrada por el operativo de seguridad.

El Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, y el Secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, se encuentran en el lugar para continuar con la investigación.

En un comunicado oficial, la Sociedad Rural Argentina confirmó que un paquete generó humo al ser abierto, activando el protocolo de seguridad. Aclararon que, pese al susto inicial, ninguna persona resultó gravemente herida.

"Queremos transmitir tranquilidad a las familias de nuestras autoridades, al equipo de trabajo, socios y ciudadanía de que todos estamos en perfectas condiciones", concluyó el comunicado.