El ex médico presidencial confirmó que vio el moretón en el ojo de Fabiola

Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, reconoció que vio el golpe que tenía la ex Primera Dama Fabiola Yañez en uno de sus ojos.

La revelación forma parte de la declaración que como testigo esta brindando en los tribunales de Comodoro Py frente al fiscal federal Ramiro González en el marco de la denuncia que presentó Yañez contra su ex pareja.

El médico mostró copia del chat con Fabiola donde le recetó una crema que se utiliza para tratar los hematomas. Al tiempo que detalló verla después de unos días en persona y allí evidenció que el color del moretón ya había transitado a verde y amarillo, bajando su intensidad. Efecto que se logró con el medicamento y el paso del tiempo.

Según relató, cuando Saavedra indagó el origen del golpe, tanto el ex mandatario como la ex Primera Dama le dijeron que había sido “involuntario”, de acuerdo a Infobae.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Yañez en su primera presentación en la causa.