Sin impuestos en las facturas de servicios: "Podría llegar a ser traumático para municipios y empresas"

Tras la reciente medida nacional que prohíbe a los municipios incluir impuestos en las facturas de servicios esenciales como luz y gas, Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, en CNN Salta, destacó que casi todos los municipios de la provincia y también algunas empresas podrían verse afectados por la medida.

"Podría llegar a ser traumática para los municipios y algunas empresas"

Según explicó, la empresa Aguas del Norte, por ejemplo, obtiene el 85% de su recaudación a través de la boleta conjunta con Edesa.

Para Saravia, la medida está destinada a corregir abusos detectados en Buenos Aires y aclaró que "en Salta no existe un esquema que implique violaciones al usuario".

"Nosotros estamos en regla en Salta, no es lo mismo de lo que pasa en Buenos Aires"

El funcionario recordó que hace dos años, el Ente Regulador intervino en una situación similar, garantizando a los usuarios la correcta información y protegiendo sus derechos. "Hemos intervenido y asegurado que no se incluyan rubros ajenos a los servicios de energía en las facturas, y estamos en regla", explicó.

También expresó su preocupación por el corto plazo de 30 días establecido por la Nación para que los municipios se adapten a la nueva normativa. “No hay manera que lo puedan hacer en 30 días, no puede hacerse de una manera tan intempestiva", afirmó.

En la oportunidad, aclaró que el número de usuarios en Salta que "desvinculó" las tasas municipales, de los servicios, no es significativa. “Salvo que esté muy comprometido en su economía doméstica, en Salta el usuario no sale a descolgar algún rubro, porque no es que con descolgar usted no paga nunca más", expresó.

Por último, subrayó que la provincia seguirá analizando el impacto de esta normativa en conjunto con otros organismos y municipios.