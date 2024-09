Yuyito González le puso los puntos a Susana Giménez

Exactamente 17 minutos después de encabezar un editorial donde aseguró que "no me subí a ningún pony y sigo siendo la misma de siempre", Yuyito González se le paró de manos nada más y nada menos que a Susana Giménez, la gran diva de la televisión argentina, y le puso condiciones para darle una nota junto al presidente Javier Milei, su novio. Sin timideces ni piedad, la ex vedette le aclaró a la estrella máxima de la tele que "si nos querés ver juntos, vas a tener que venir acá, a mi programa".

"Yo solamente voy a decir una cosa" aseguró Yuyito en primera instancia. "Ella dijo algo así como que... ¿Qué dijo? ¿Primero le haría una nota a él y después a los dos juntos? Ay, pero qué cosa. Mirá, reina, te digo algo: sabés que te adoro de toda la vida...yo si no entro de la mano de mi novio lo veo desde Olivos. Tranquila, tranquila. ¿Les gustó?" les preguntó a sus compañeros después de "arrasar" con "La Su" con un tono medio subido.

"No, no, no...O es la nota para él, realmente, porque si va es para hablar de cosas importantes que son las que interesan que se le transmita a la sociedad, y después bueno, todo lo demás no, no, todo lo demás no sé ni siquiera es interesante hablar de nuestra relación que yo siempre les comparto acá. Y no hay más para contar porque de intimidades no vamos a hablar. Me parece que la nota sería una nota al presidente de la Nación" repiqueteó.

Cuando Facundo Ventura propuso "una nota podría hacerla ella con Javier, y para la nota juntos que venga acá", Yuyito estuvo de acuerdo hasta con aplausos y aprovechó para volver a tirarle a la diva. "¿Vos sabés que tenés razón? Ahora no voy a ir al programa de la Su. ¡Ahora no voy a ir! Si nos ven juntos en un programa va a tener que ser en este".



YUYITO GONZALEZ LE PUSO LOS PUNTOS MAL A SUSANA GIMENEZ

"Obviamente que para el programa de Susana Giménez sería un notón, sería un golazo tener al presidente, pero él está muy ocupado" advirtió Yuyito como anticipando una ausencia. Pochi de Gossipeame le sugirió "lo que podés hacer es acompañarlo y quedarte detrás de cámara para que ella vea y pueda opinar de la relación", pero la conductora no quiso saber nada y habló como primera dama hecha y derecha. "No, no, no. Yo no necesito que opine Susana de nuestra relación, ni nadie. Nosotros no necesitamos sobreactuar, decir "ay, mírennos". No, no. Yo lo acompaño como la novia, que es el rol que me gusta, el real".

"Acá en nuestro programa me gusta compartir, y no voy a programas porque no me gusta que me pregunten de intimidades. No quiero, no me gusta. ¿A qué iba esto? A que la nota es al presidente de la nación, y no es necesario que yo vaya. Me gustó la idea de Facu. Vernos juntos en un programa de televisión conversando entre nosotros no es para dársela a cualquiera". ¡A la pucha! ¿Yuyito trató de "cualquiera" a Susana y a su programa? No conforme con eso, insistió "Así que Su, si querés la nota juntos, acá, ¡Acá!". /Paparazzi