La Feria del Milagro convulsionada: Robos y peleas por lugares

A 24 horas de iniciada la Feria del Milagro en el parque San Martín, lugar al que retornaron tras dos años de estar en el Campo de la Cruz iniciaron conflictos entre los puesteros.

Si bien ya están trabajando muchos de los más de 500 puestos de la Feria, otros no se terminan de instalar o no lo hicieron aún a pesar de que se les advirtió desde el Ejecutivo municipal que debían ocupar su lugar hasta las 16 horas del miércoles.

Una mujer que lleva años siendo feriante se mostró molesta por la ubicación y denunció el robo de un gazebo "A los compañeros que los pusieron en la Santa Fe quieren venirse para la San Martín, anoche le robaron un gazebo de la municipalidad a una compañera. Yo no tengo lugar ni gazebo. Quise poner gazebo rojo y no me dejaron, fui a hacer un trámite y cuando volví mi lugar ya estaba ocupado. No me dieron solución, tengo diabetes, soy vendedora vieja".

La mujer cuestionó la ubicación de algunos gazebos "Los otros gazebos tapan todo, no vamos a vender nada" publicó Multivisión.