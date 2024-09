Cuál es el electrodoméstico que más electricidad consume: Puede significar el 20% de la factura

El electrodoméstico que más electricidad consume en casa, incluso cuando parece estar apagado, es el Smart TV. Puede representar hasta el 20% de la factura mensual de electricidad por culpa del consumo fantasma.

Aunque los Smart TV están diseñadas para ser más eficientes, nunca se apagan completamente y permanecen en modo de espera. Este comportamiento está relacionado con su constante conectividad a internet y la necesidad de estar listas para recibir comandos del control remoto.

Los Smart TV son el aparato que más consumen energía.

El motivo principal de este consumo constante es que los Smart TV requieren estar conectadas a internet para recibir actualizaciones automáticas de software y sincronizar contenidos. Las funciones de conectividad y la capacidad de activarse rápidamente también contribuyen al aumento de su consumo energético. Todo esto hace que la televisión sea uno de los electrodomésticos que más incrementa los costos de electricidad.

Para reducir este consumo, lo más efectivo es desconectar la televisión de la corriente eléctrica cuando no esté en uso. Esto es especialmente útil en momentos en los que no se planea utilizarla por un tiempo prolongado, como durante las vacaciones o cuando no se está en casa.

Las 5 recomendaciones para evitar el consumo fantasma de electrodomésticos en el hogar

El “consumo fantasma” es el gasto energético que generan los electrodomésticos cuando están apagados o en modo de reposo. A continuación, se presentan cinco consejos prácticos de RAEE Andalucía para minimizar este consumo innecesario:

- Desconectá los electrodomésticos cuando no los uses: utilizá zapatillas eléctricas con interruptores para apagar múltiples dispositivos de una sola vez.

- Utilizá temporizadores y enchufes inteligentes: programá el encendido y apagado automático de tus electrodomésticos según tus necesidades diarias.

- Optá por electrodomésticos eficientes: elegí electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética que indiquen bajo consumo en modo de espera.

- Apagá las luces de los electrodomésticos: desconectá aparatos con luces piloto cuando no estén en uso para evitar consumo innecesario.

- Sensibilizá a tu familia: educá a tu familia sobre la importancia de reducir el consumo fantasma para ahorrar energía y proteger el medio ambiente.

Al implementar estos sencillos consejos, podrás reducir tu factura de electricidad y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Cuáles son los consejos para usar electrodomésticos de forma segura

Según explican los expertos de Multielectro, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Utilizar siempre los electrodomésticos en ambientes secos, ya que el contacto con el agua puede causar una descarga, sobre todo en aparatos de cocina como lavavajillas, hornos o secadoras.

- Evitar usar cables desgastados o enchufes dañados. Estos pueden provocar cortocircuitos o incendios. Si detectás un cable o enchufe en mal estado, deja de usar el electrodoméstico y contactá a un electricista.

- No sobrecargar las tomas de corriente. Un exceso de consumo puede desencadenar un incendio. Si necesitás conectar varios electrodomésticos en una misma toma, asegurate de que esta tenga suficiente amperaje. Instalá un interruptor diferencial en tu hogar. Este dispositivo corta la corriente en caso de fugas eléctricas, ayudando a prevenir accidentes por electrocución.

Consejos para evitar problemas eléctricos

- Usar un tomacorrientes adecuado: asegurate de conectar el microondas a un lugar que cumpla con las especificaciones del fabricante, preferiblemente uno con toma de tierra para evitar descargas eléctricas.

- Evitar el uso de extensiones: no utilizar cables de extensión o adaptadores múltiples, ya que pueden sobrecargarse y causar fallas eléctricas.

- Revisar el cable de alimentación: inspeccionar el cable de alimentación del microondas para asegurarte de que no esté dañado, desgastado o pelado.

- No sobrecargar el circuito: evitar conectar otros electrodomésticos de alto consumo en el mismo circuito eléctrico que el microondas, ya que esto puede sobrecargarlo y provocar cortes de energía o incendios.

- Instalación profesional: si es necesario realizar una instalación eléctrica adicional para el microondas, contratá a un electricista profesional para garantizar que el trabajo se realice correctamente y cumpla con las normas de seguridad.

- Usar reguladores de voltaje: considerar el uso de este aparato para proteger el microondas de fluctuaciones en la corriente eléctrica, especialmente si vives en una zona con problemas frecuentes de suministro eléctrico.

- Mantener el área seca: asegurarse de que el área alrededor del microondas esté seca y libre de humedad, ya que el agua puede causar cortocircuitos y dañar los componentes eléctricos del aparato.

- Evitar la sobrecarga interna: no sobrecargar el microondas con recipientes grandes o pesados, ya que esto puede provocar un consumo excesivo de energía y sobrecalentar los circuitos internos.

- Limpieza regular: mantener el equipo limpio, especialmente en las áreas de ventilación, para evitar que el polvo y la grasa se acumulen y causen problemas eléctricos.

- Leer el manual del usuario: seguir las recomendaciones y advertencias del manual del usuario proporcionado por el fabricante para un uso seguro y eficiente del microondas. /TN