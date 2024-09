Aseguran que Yuyito González se muda a la Quinta de Olivos con Milei: “Se traslada a convivir”

En las últimas horas trascendió información importante sobre el noviazgo de Javier Milei y Yuyito González. Cabe recordar que el Presidente de la Nación y la conductora de Ciudad Magazine blanquearon su relación hace algunas semanas atrás, poco después de que el economista cortara con Fátima Florez, con quien salió nueve meses.

Tal cual revelaron en El Run Run del Espectáculo, la pareja dará un paso muy importante. “Con la llegada de la primavera y antes del casamiento... Amalia Yuyito González se traslada a vivir a la Quinta de Olivos”, dijo Lio Pecoraro.

Además que “se traslada a convivir con el presidente Javier Gerardo Milei a la Quinta de Olivos. Ese es el gran paso. Se muda a la Quinta de Olivos con Javier Milei, no a la casa de huéspedes”.

Yuyito González habló del gesto con Javier Milei que enfureció a Fátima Florez

Hace algunos días, Yuyito González habló de la entrevista que le hizo a Javier Milei en noviembre del año pasado, cuando estaba de novio con Fátima Florez. Y se refirió al gesto que tuvo con su invitado, el cual enfureció a la artista.

“Voy a decir dos palabras nada más por mi dignidad de mujer y por mis creencias religiosas, si se quiere. A Javier, mi novio y Presidente, lo vi en noviembre del año pasado, cuando vino a mi programa. Fue una entrevista alegre, acorde a mi personalidad”, dijo la exvedette en Empezar el día (Ciudad Magazine) y sobre los dichos de Fátima Florez, quien expuso que no estuvo de acuerdo con que Amalia le tocara la pierna a su novio durante la entrevista.

Además que “yo lo volví a ver a Javier en junio, en el Luna Park. Saquen sus conclusiones... No digan cosas que no son. No ensucien las cosas lindas, puras y sanas”.

“Lo del Luna fue un flechazo y no voy a pedir perdón por enamorarme. El que lo entendió bien y el que no, problema suyo”, concluyó./eltrece