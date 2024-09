Dengue: Vacunación y las consecuencias de contraerlo por segunda vez

El Boletín Epidemiológico Nacional de Salud, informó que por segundo año consecutivo continúa la transmisión autóctona de dengue en la región noreste, por otra parte, en las Américas se identificaron más de 11,3 millones de casos sospechosos en 2024 según dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud.

En el marco de esta infección preocupante, hay que recordar que la provincia de Salta es un área hiperendémica donde circulan tres de los cuatro serotipos posibles, por lo que los cuidados nunca cesan, al igual de que las campañas de prevención.

Desde InformateSalta consultamos al médico Infectólogo y Pediatra, Antonio Salgado, para conocer los riesgos de contraer dengue por segunda vez y como viene la vacunación en la provincia.

En caso de contraer dengue por otro serotipo distinto al primero, aumenta la incidencia de lo que se conoce como síndrome de amplificación de la infección mediada por anticuerpos, lo cual en algunos casos puede derivar en mayor severidad como un dengue hemorrágico o la extravasación de volumen fuera del espacio intravascular.

Si bien hay situaciones en las que el dengue hemorrágico causa la muerte, la tasa de mortalidad por dengue no es alta, pero en estas infecciones de mayor gravedad se requieren internación, el aporte de fluidos y control por tiempo prolongado, explicó Salgado.

Quienes son más propensos a tener complicaciones en cuadros de dengue son los niños menores de 4 años y los mayores de 60 años.

Síntomas de dengue:

· Fiebre.

· Dolor muscular.

· Dolor articular.

· Adenomegalia (ganglios aumentados de tamaño).

· En algunos casos: Sangrado de encías, nariz o proctorragia (sangrado rectal).

Sobre la vacunación, lamentó que en la provincia no tuvo un impacto importante sobre todo al tratarse de una región endémica, por lo que la importancia de aplicar la vacuna en tiempo y forma es menester: “La mala noticia es que tengo entendido que no van a haber vacunas hasta fines de diciembre. El laboratorio no esta vendiendo vacunas ni para el Estado provincial ni para la parte privada”.

Por el momento, privados cuentan con un leve stock de vacunas.