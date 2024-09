Se filtró quién es el ex futbolista que tuvo un encuentro íntimo con Fabiola Yáñez en Olivos

En las últimas horas, se difundió el nombre de un ex futbolista que estuvo con Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos mientras Alberto Fernández estaba de viaje.

En las últimas horas, se difundió el nombre de un ex futbolista que estuvo con Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos mientras Alberto Fernández estaba de viaje.

En el marco de la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por presunta violencia de género, salieron a la luz las visitas que recibieron en la Quinta de Olivos, durante su periodo presidencial. De ese registro, surgió el nombre de un ex futbolista que fue a ver a la ex primera dama mientras el ex mandatario estaba de viaje.

Fue en el año 2021, cuando el expresidente estaba de viaje por un compromiso de agenda por un evento que se llevó a cabo en la provincia de La Rioja. Por lo tanto, se debió ausentar de la Quinta de Olivos.

El ex futbolista que figura en la “planilla de control de ingresos” de la Dirección de Seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos es Marcelo “Petete” Trimarchi.

Marcelo Trimarchi junto a Matías Morla



Petete nunca fue mencionado en el “circulo íntimo de Fabiola”. Por ejemplo, no participó en la famosa “Fiesta de Olivos”; sin embargo hay constancia de encuentros entre el goleador de San Telmo y la primera dama en otras ocasiones en las que el presidente no participó.

El 19 de enero de 2021, aún bajo régimen de distanciamiento social, Trimarchi ingresó a la Residencia Presidencial acompañado de Federico Abraham. El ingreso fue registrado a las 21:29 horas. Según las planillas, Sofía Pacchi y Rodrigo Villarreal habían llegado minutos antes. La velada se extendió hasta la medianoche.

El nombre del delantero tambien surgió en la causa de Fabiola contra Alberto a raíz de un informe que lo sitúa en un vuelo presidencial junto a la primera dama.

El rol del ex futbolista en la comitiva que acompañó a Fabiola en un viaje de tres días, entre el 23 y el 26 de junio de 2021, es desconocido, pero ese mismo día 26, Fabiola llamó al médico presidencial para consultarle por un golpe involuntario en su ojo derecho. Estas circunstancias despertaron el interés de la defensa de Alberto Fernández, que pretende poner a Petete en el banco de los testigos.

Petete Trimarchi, que años atrás fue conocido por su oficio de futbolista, tras jugar en el Deportivo Español y Atlético San Telmo, ahora se dedica al desempeño de su profesión, ya que es abogado.

Lo último que se supo de su tarea de abogado es que es socio de Matías Morla, quien representaba y era apoderado de Diego Maradona en los últimos años, hasta su muerte. Además, el letrado tendría relación cercana con Mariana Gallego y su pareja, Mauricio D’Alessandro, que representan a Fabiola Yáñez./Eldisenso