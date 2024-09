Alberto Fernández filtra chats con su ex suegra donde hablan del alcoholismo de Fabiola Yáñez

Alberto Fernández difundió los chats con su suegra, Miriam Verónica Yáñez Verdugo, para demostrar una supuesta preocupación por la salud de su por entonces pareja Fabiola Yáñez, o más precisamente por su supuesta adicción a las bebidas alcohólicas.

Este movimiento viene precedido por otros que viene ejecutando la defensa de Alberto Fernández para poner el foco en la relación de Yáñez con la bebida, y no en la violencia de género, que es la verdadera semilla de la denuncia.

Justamente este jueves, Verdugo declarará como testigo en la causa por violencia de género contra el ex compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.

“Hola Verónica, acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga” se puede leer en uno de los chats difundidos por la señal de noticias TN. “Yo no entiendo porque soy el único que se preocupa por eso”, agrega más adelante el la misma conversación.

“Lo sé Alberto, está costando pero la controlo”, le responde Verdugo. A lo que el ex mandatario le replica “explíqueselo y no la deje tomar”, casi a modo de ultimátum.

Filtrar estas conversaciones no son sólo una estratagema de la defensa de Alberto Fernández por reforzar la estrategia que abrazaron desde el día uno: culpar a la ex primera dama por sus propios moretones, debido a su adicción al alcohol. Sin ir más lejos, este martes el abogado de Alberto a la causa imágenes de Fabiola bebiendo alcohol.

Sino que también es un intento por contrarrestar el impacto público de los audios dados a conocer este miércoles, donde el ex inquilino de la Casa Rosada se dirigía con insultos hacia la que era por entonces su mujer.

La cuota alimentaria, otro foco de conflicto

Pero los insultos, las fotos tomando alcohol y los chats no son todo. La guerra entre Fernández y Yáñez suma un nuevo capítulo, y en este caso netamente económico.

Fabiola denunció este mismo miércoles que Alberto no cumple con la cuota alimentaria y pidió el embargo de la jubilación de privilegio del ex mandatario.