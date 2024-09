Dengue: “Este verano va a ser duro y difícil de llevar adelante”

Comienza a levantar la temperatura en la provincia y ante las bajas posibilidades de lluvias, apremia intensificar las tareas de prevención contra el dengue para hacer frente con anterioridad a la época estival.

El diputado provincial por el departamento San Martín, Santiago Vargas, comentó en CNN Radio Salta que prevé un verano como todos: “duro y difícil de llevar adelante porque tenemos enfermedades tropicales en la zona, sobre todo en el norte”.

Estas enfermedades se fueron intensificando sobre todo por la tropicalización del pais, llegando las enfermedades a la capital, los Valles y hasta Tucumán que vivió su peor época.

Si bien se trató el tema dengue en la Cámara, las tareas de prevención como el descacharrado deberían hacer iniciado, siendo pocos los municipios donde se dio marcha, como fue el caso de Tartagal que transcurre la tercera etapa.

Señaló la responsabilidad que cada salteño tiene a la hora de cuidar la higiene de sus patios para evitar reservorios de dengue y focos de reproducción, algo que no es solo cultural, sino que también depende de factores sociales y económicos, ya que la pobreza lleva a vivir en condiciones no favorables donde la higiene es deficiente.

Provincia y municipios trabajan en conjunto para dar lucha al dengue, proporcionando la provincia insumos para dar frente. Otra acción conjunta es el recorrido de personal por las calles y casas descacharrando y realizando focalizados durante todo el año: visitas a patios, retiro de cacharro, combate de reservorios.

Otro organismo involucrado es la ex Palúdica con Control de Vectores. En caso de Tartagal solo cuentan con 25 personas para cubrir todo el departamento, además que no cuentan con los recursos óptimos para hacer frente a la demanda: “Ha empeorado porque no está hoy en la cabeza del gobierno nacional fortalecer estas áreas que están distribuidas en el país”.

Vacunación

El diputado provincial informó la llegada de 2200 dosis destinada en un principio a la población entre 25 y 39 años, pero a raíz de la poca demanda de inoculación, se extendió el rango etario y los sectores destinados: “En Tartagal costó que se acerquen al vacunatorio. Algunos como hicieron patología de dengue en la primera dosis, no se colocaron la segunda”.

La importancia radica en la concientización de las personas sobre la importancia de la vacunación, ya que genera inmunidad.

Por el momento analizan la estrategia aplicada en pandemia, acercando la vacunación a lugares públicos.