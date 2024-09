Apedrearon la casa de una familia en Villa Estela: "Estoy angustiada"

La inseguridad no se detiene y los delincuentes actúan a plena luz del día con total impunidad causando todo tipo de daño como les sucedió a una familia emprendedora que posee una distribuidora en V° Estela, en calle Francisco Arias.

Jóvenes atentaron contra un empleado, un vehículo estacionado y una vivienda particular.

Evelin, una de las hijas del propietario contó la situación. "Estoy muy angustiada, mi vehículo resultó dañado. Estaba trabajando dentro y salgo a esta gente arrojando piedras a mi vehículo, me metí dentro, cerré la puerta, toda asustada, no entendía que pasaba".

Al ser consultada por los motivos de la brutal agresión sufrida, la joven detalló: "Mi compañero de trabajo al volver de su recorrido de reparto, en la esquina se encontró con un grupo de chicos que le estaban interfiriéndole el paso, entonces él les pide que por favor se corran de la calle para poder circular y bueno, a lo que estos estaban muy agresivo, no le quisieron dar paso, empezaron a patear el vehículo y entonces él se bajó a corretearlos, posterior a eso vino, se estacionó en el domicilio y a los 5' vinieron muchos más y empezaron a apedrear mi vehículo, mi domicilio".

La joven confirmó que ya está la denuncia penal radicada y que cuentan con el video de todo el ataque. "Ahora tengo esperar que la brigada de investigaciones venga e identifique los masculinos para poder seguir con esta denuncia".

Tras el ataque, los agresores se fueron vociferando y amenazando. "Yo estaba adentro, no entendía nada. Me dicen los vecinos del lugar que son de la vuelta, que son del B° Municipal, no lo conozco, no lo sé, pero tengo mucho miedo yo trabajo acá, voy al almacén y no se que represalias pueden tener semejante acto de vandalismo que nos hicieron por algo que no entiendo, no entiendo la bronca, el daño".

Respecto a la seguridad en la zona y otros robos Evelin manifestó que: "Tuvimos un robo hace un año y medio atrás, que por suerte la policía detuvo, mas que eso y esta vez, me apena que nosotros trabajamos y no molestamos a nadie", cerró por Somos Salta.