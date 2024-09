Verdulero acechado por delincuentes en Santa Ana, se le meten hasta por los techos

La delincuencia no es exclusiva de una zona u otra, hoy golpea a todas y a los malvivientes no les da ningún tipo de remordimiento a quién o a dónde perpetran sus actos delictivos y es así que Emilio se volvió presa fácil de estos en zona Sur.

El verdulero de 74 años y que lleva 15 años remándola en el rubro sufrió intentos de robos y daños en su kiosko ubicado en B° Santa Ana I, sobre Avenida Perón al 800, un lugar sumamente transitado pero al parecer sin seguridad.

"La primera vez me robaron la balanza, ahora no me han podido romper el candado y rompieron el techo pero a los 15 días me rompieron los candados de las puertas, se llevaron frutas, verdura, bolsa de papa y una garrafa para calentar el cafecito".

Dolido el hombre comentó que se levanta a las 5 de la mañana todos los días para comprar la verdura. "Cuando vine a las 6 ya estaba todo roto".

En cuanto a quienes podrían ser, el hombre dijo que desconoce si son de la zona pero sí, pide a la policía no solo patrullar. "Tendrían que parar más donde hay 'grupos', que despejen. En varias partes están robando", informó Multivisión.