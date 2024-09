Así era la "triangulación" entre 'Conejo' Martínez, el juez Parisi y el abogado Ortega

Las novedades están al día con la situación en el norte de la provincia, con la detención de Carlos “Conejo” Martínez, intendente de Aguas Blancas, también la del abogado Roberto Ortega Serrano, como el allanamiento a Claudio Parisi, juez investigado e imputado, estando los tres dentro de una complicada causa judicial.

Al respecto de esta situación el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, estuvo hablando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó cómo fue la “triangulación” que conecta a Martínez, a Serrano y a Parisi, dentro de la investigación por el asesinato del hermano de Martínez, César “Oreja”.

Primeramente Castiella apuntó al beneficio de prisión domiciliaria que tenía ‘Oreja’, considerando que no debería haberse encontrado en tal situación, pues si hubiera seguido preso en lugar de su casa, sicarios no hubieran terminado con su vida.

A esto señaló que el Tribunal de Impugnación hizo “una advertencia severa, doblemente grave”, no solo por la modalidad de sicariato sino también porque “el detenido estaba a disposición de un juez, mataron a una persona que estaba bajo determinación de un juez”.

“Si no le daban la domiciliaria a ‘Oreja’ Martínez, hoy no estaría muerto”

Como si esto fuera poco, Castiella indicó que Carlos ‘Conejo’ está investigado en la causa por la muerte de su hermano, lo que llevó a la Unidad Fiscal 9 a pedir allanamientos y secuestros “pero Parisi dijo que no, no lo concedió, dijo que no porque quería saber la marca del celular, cosa que nunca se pide”, derivando en un retraso de varios días.

Otra gravedad que Castiella señaló de Parisi fue “algo que nunca se hace, que el expediente de Fiscalía, con secreto de los elementos acumulados, lo incorporó al expediente de Garantías que está a la vista de todas las partes; con eso vino el abogado Ortega, sacó fotos que fueron a parar al celular de Martínez”, haciendo que éste supiera que se le iba a allanar.

“Parisi entorpeció la investigación, esperamos reunir más elementos para saber la verdad, de quién mandó a matar a ‘Oreja’ Martínez”