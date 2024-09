Apoyo a la marcha de las universidades en el Senado: "Quiero un país con posibilidades"

Este jueves se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Senadores de Salta, y uno de los proyectos que se trataron fue el de declaración de respaldo y compromiso con la universidad pública y gratuita. Allí, algunos legisladores, anunciaron su apoyo a las movilizaciones del 2 de octubre.

En este contexto, el senador provincial por Cachi, Walter Wayar, dijo que "es para que transmitamos nuestros pensamientos hacia el conjunto de la sociedad". Además. agregó que "veía la cantidad de jóvenes y ciudadanos de distintas generaciones marchando en defensa de la educación pública", en referencia a la anterior marcha.

Senador por Cachi, Walter Wayar

"Qué valentía, qué ejemplo de vida"

"Emocionaba a muchas personas de la tercera edad acompañando a sus nietos, bisnietos o solos. Gente con problemas propios de la edad, en sus sillas de ruedas, llevados por familiares, en sus bastones pidiendo por la defensa de la educación. Qué valentía, qué ejemplo de vida", sostuvo Wayar.

Por su parte, la senadora provincial por Anta, Alejandra Beatriz Navarro, reflexionó con mucha emoción y dijo: "Soy hija de trabajadores, no podría haber sido profesional médica si no existía la educación pública. Yo no quiero vivir en este país con estas condiciones, quiero vivir en un país en paz y con posibilidades para todos".

Senadora por Anta, Alejandra Navarro

"Hablamos de los derechos a defender la educación pública, calidad de vida y dignidad"

Asimismo, Navarro agregó que "este gobierno desprecia el conocimiento y promueve la precarización laboral es un desprestigio hacia la educación pública".

Por último, el legislador por Cachi destacó que la educación pública "nos permitió una igualdad de oportunidades, nos permitió soñar con tantas profesiones universitarias, esa fue la gran revolución, fue trascendente e importante", y concluyó diciendo que "no es ir en contra de un gobierno o poner palos, hablamos de los derechos a defender la educación pública, calidad de vida y dignidad".