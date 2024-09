Tras la acusación de robo, filtraron audios de Elba Marcovecchio contra las hijas de Lanata

Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, quedó nuevamente envuelta en un escándalo. Tras la denuncia que presentaron las hijas del periodista Bárbara y Lola Lanata, en la que la acusas de “perjudicar la salud de su padre” y “hurtar elementos de gran valor”, ahora se conocieron audios que la complican aún más.

Facundo Casanova, el chofer y asistente personal del periodista, fue quien grabó a la abogada apuntando directamente contra las hijas de su esposo y dejando al descubierto el enfrentamiento.

“Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa... vos sabés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las cag... a trompadas por berretas, por conventillo. Yo no soy partícipe de ese conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar”, se la escucha decir.

En otro de los audios, la abogada expresa: “Se va a armar un quilombo de la p... madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo”.

La denuncia:

"Queremos aclarar que no pedimos la declaración de insanía de papá. Esa información es incorrecta", publicaron las hijas de Lanata en redes sociales para desmentir la información que brindó Yanina Latorre en LAM.

Según informó Pía Shaw, las chicas hicieron una presentación judicial porque el conflicto es muy profundo y tendrían pruebas de que Elba intentó quedarse con bienes valiosos de su marido.

El extenso documento enumera los objetos que Elba se habría llevado del departamento de Lanata y destaca que "encontrándose nuestro padre en un estado de extrema vulnerabilidad e indefenso, la señora Elba se encuentra malversando sus bienes, hurtando cosas, muebles valiosas de propiedades a nuestro padre".

"Ha aumentado considerablemente, por ejemplo, los gastos que se realizan con la extensión de la tarjeta de crédito de nuestro padre, como queda demostrado con los resúmenes de tarjetas que se adjuntan. No se trata de gastos en alimentos o de primera necesidad y mucho menos de gastos en beneficio de nuestro padre, sino de gastos suntuosos en beneficios propios", acusaron las hijas del conductor, que demostraron que la abogada en agosto gastó $ 6.684.456.

En el documento enumeran en detalle los 42 objetos que faltarían en el domicilio de Lanata. (Con información de TN)