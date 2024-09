El Gobierno dice que las universidades “inventan alumnos” y que no se sabe si el 38% cursa alguna materia

En medio del creciente conflicto con las universidades nacionales, el Gobierno sostiene que hay un 38% de alumnos de las universidades nacionales que se desconoce si están inscriptos a alguna materia y que a su vez se "inventan alumnos" para justificar los gastos.

Así lo aseguró Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, en la antesala de la nueva marcha prevista para este miércoles, en rechazo al inminente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

"Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, no está informada su inscripción en alguna materia. No sabemos sobre el 38%, no lo han informado si están anotados o no, y los fondos se reparten de acuerdo a eso que tiene que ver con cantidad de estudiantes", expresó en diálogo con radio Rivadavia. Es decir, que el Gobierno afirma no saber en qué situación se encuentran casi 230 mil alumnos.

El funcionario nacional señaló que esto es algo que ocurre desde hace mucho tiempo y lo atribuyó a "una tradición de un sistema opaco" por el cual no se realiza una buena rendición de cuentas.

"Estamos comenzando a estudiar esto en un arduo trabajo, que no es en contra de nadie, es bien claro que es a favor de un país donde hay escasez de recursos", agregó.

Torrendell señaló que esos datos surgen de un relevamiento que está realizando junto al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Además, se refirió también a que algunas universidades "inventan alumnos" para así poder justificar el presupuesto que utilizan en el cuerpo docente.

"Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años. ¿Por qué? Por la multiplicación de cargos docentes, tiene que ver con eso, ha pasado en primaria, secundaria y puede pasar también en universidades, sobre todo donde hay facultades que empiezan a perder alumnos y que a veces ni siquiera se inventan, sino que continúan una cantidad de docentes y cuando contás el promedio tenés 10 o 15 alumnos por aula", detalló.

El secretario de Educación analizó la actualidad del sistema universitario.

Sin embargo, el secretario de Educación de Milei dijo que el problema principal es que actualmente existen carreras con pocos alumnos y que allí debería haber un equipo docente más compacto y así "no continuar con muchos profesores, cuando los alumnos se movieron a otras carreras".

Las declaraciones de Torrendell se producen a días de otra marcha que se prevé será multitudinaria como la de fines de abril, para reclamar por los salarios y por el financiamiento universitario en general.

"Hay una causa noble que es la educación publica, es clave para los argentinos y forma parte de la identidad, pero lamentablemente sucede que detrás de esa noble causa como diría el Presidente están los que usando esa noble causa no quieren la universidad pero sí le sirve para su fines", afirmó el funcionario nacional en referencia a la adhesión de la CGT y otros espacios políticos de la oposición. /Clarín