Ola de ataques de perros sueltos desata el miedo entre los vecinos de Rosario de Lerma

Pesadillas, cortes, mordeduras y pánico son algunas de las situaciones que atraviesan vecinos de Rosario de Lerma tras ser atacados por perros sueltos en la vía pública.

Estos ataques constantes comenzaron a preocupar, no solo por el último caso de una nena de 11 años hospitalizada, sino porque esta situación inició a principios del mes pasado.

En el estacionamiento de Parque de la Salud, una mujer, su pareja y su pequeña perra fueron atacados por canes que se encontraban en el lugar, momento que trajo angustia y secuelas de consideración.

“A mí me hicieron puntos en el brazo, la pierna y entre la cabeza y el cuello. Tengo mordeduras y marcas de dientes en todas las piernas” comentó la mujer, que también agregó angustiada que a su pareja lo agarraron del cuello cerca de la vena.

En diálogo con Valle de Lerma Hoy, dijo que ya son 4 los casos, el de una odontóloga, una nena de 11 años, el propio y el de una chica que no hizo público el ataque: “Esto ya no es normal”.

Tras el hecho sufrido, las secuelas se sienten en el día a día, no puede dormir bien, tiene pesadillas y se levanta llorando: “Yo amaba a los perritos, ahora no puede ni acariciar a los de la calle por el trauma. Mi perrita se arranca los pelos y no puede dormir” expresó con aflicción.