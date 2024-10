Concejal apoya el debate de Uber en Salta: "Siempre que beneficie al usuario, hay que atenderlo"

La AMT viene aplicando un exhaustivo control respecto a lo que es el servicio de Uber, que funciona a través de un APP y que tiene más de 600 vehículos inscriptos y donde un gran número son trabajadores del volante, tanto taxis y remises que al parecer ven más redituable trabajar para la App.

En "La Mañana de CNN Salta" 94.7 Salta, el concejal Gonzalo Nieva, Pte. de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Salta, habló de la necesidad de recuperar una facultad originaria que incluya al Concejo o al Municipio dentro de una mesa de trabajo con AMT para tratar temas que hacen a la ciudadanía como lo es el uso de Uber y otras cuestiones

"En mayo, a principio de los meses de este año se aprobó un convenio por el cual se le otorgaba la vigencia del control, de las facultades de contralor a la AMT, recordemos que esa facultad era originaria del Municipio Capital pero bueno se renovó la vigencia del convenio con la AMT por el cual tiene facultad de contralor la AMT", dijo.

"Ante esa situación en su momento nosotros nos expresamos, yo especialmente en Mayo, de formar parte de una mesa de trabajo como representante del Consejo o Municipio, en una mesa de AMT justamente como para empezar a tener esta cuestiones, el transporte impropio sin dudas se encuentra en un proceso natural de transición, a mi entender, es un proceso natural de migración que tienen los vehículos que se encuentran en una situación de legalidad a trabajar con dispositivos tecnológicos o app, que por ahí no tienen una receptividad en el marco legal".

El Presidente de la Comisión de transporte insistió: "El Concejo o el municipio deberían ser un actor importante en la determinación de cómo va avanzando la situación específica del transporte impropio. En cierta medida, al estar en convenio vigente de la facultad de contralor a la AMT, donde nosotros alegamos las facultades originarias, justamente , nos quedamos en ciertas medidas, al margen de la cuestión, entregando esta facultad a la AMT que es la que determina y viene aplicando este modelo de transporte que está generando este tipo de inconsistencias, por lo menos el planteo dentro de este sector de taxis y remises".

Aseguró que buscan el dialogo con AMT "desde mayo vengo bregando una mesa de trabajo para hacer una intervención desde la mirada del municipio o del Concejo, al día de hoy no he tenido respuestas. Todo servicio que impacte en beneficio al usuario o vecino, me parece que tiene que ser atendido por el Municipio en ese sentido es natural es claro, no lo estoy diciendo yo sino te doy un dato de la realidad, Uber viene avanzando o las aplicaciones se vienen instalando a lo largo de los mundos y en Salta se esta dando la discusión que en otras ciudades del mundo, se dio años atrás. Yo creo que como Municipio y cono Concejo, tenemos que dar cuenta de esta nueva situación, de esta modalidad de transporte, que siempre y cuando repercuta en beneficio para el usuario, me parece que hay que atender".

Gonzalo Nieva contó que "desde la Comisión pudimos rediscutir un convenio que se venía dando una renovación tácita que se venía dando, pudimos incorporar en la última actualización cláusulas que nos permiten tener otro tipo de participación y justamente creo que poder formar parte de la mesa de trabajo, implica ya tener una voz desde lo Concejo Deliberante en lo que es el armado, diseño e implementación de lo que es la cuestión del tráfico y en sentido particular taxis, remises, servicio impropio de transporte".

QR para permisionarios

Gonzalo Nieva, Presidente de la Comisión de Transporte dijo por La Mañana de la CNN respecto al plan piloto de cobro de estacionamiento medidos que "el lunes anterior en reunión con la comisión de Tránsito conversaron con Matías Assennato, en donde informaban que están relevando datos que están sacando de los informes de la implementación de esta prueba piloto, recordemos que son 5 cuadras que están trabajando esta modalidad".

Nieva reconoció sobre la App "Hay inconsistencia operativas, lo que en términos generales están, reciben con optimismo los informes, obviamente están trabajando sobre los ajustes de algunas inconsistencias, que los propios permisionarios y usuarios vienen marcando del sistema digital, la idea es extenderlos al resto de las cuadras antes de fin de año, según el horizonte trazado por el Secretario de Tránsito" concluyó.