¿Dónde está Jésica? Más de 20 días de búsqueda, falta de pistas y muchas preguntas

Desde hace unas semanas, hay un nombre que Salta mantiene presente todo el tiempo: Es el de Jésica Gutiérrez, quien trascendió en cada punto de la provincia al no haber novedades sobre esta mujer pues nada sabe desde que desapareció, con una búsqueda intensa tratando de dar con su paradero o pistas al respecto.

Jésica tiene 33 años y es madre de 4 hijos, el mayor de 18 y otros tres de 9, 6 y 4 años; está desaparecida desde el miércoles 11 de septiembre a la madrugada, cuando salió caminando desde su trabajo en una sandwichería, rumbo a su casa de La Caldera.

Su nombre y su búsqueda acapararon la atención a lo largo de estos días, con noticias constantes y un rastrillaje intensificado con distintas fuerzas colaborando. Sin embargo, a la fecha no hubo resultados, pistas ni algún indicio que permita saber qué pasó con Jésica, reinando un misterio contundente.

Vale indicar que, en estas semanas, quienes brindaron sus servicios en búsqueda de Jésica son miembros de la Policía de Salta, de La Caldera, división Canes, Infantería, Cadetes, Aspirantes, Lacustre, Caballería, Bomberos de la Policía, Defensa Civil, PFA de Tucumán y de Catamarca, bomberos voluntarios de Tucumán, de Vaqueros, de La Caldera, de Campo Castañares, de La Merced, entre tantos otros.

Cierto es que han pasado ya 23 días y el desconcierto se apodera de una búsqueda que aún no da respuestas, que no ha podido encontrar algún indicio de qué pasó con ella, que pueda indicar qué ocurrió cuando salía de tu trabajo. La última imagen de ella es cuando caminaba por las calles caldereñas, cerca de una plaza, tal cómo la registró una cámara de seguridad. Luego, el misterio se apoderó hasta el presente.

“Es la primera vez que pasa esto en La Caldera”, supieron decir los vecinos a InformateSalta, sumida en la incertidumbre, expresando la voluntad que pueda aparecer sana, aunque “todo parece irreal”, según reconocieron a nuestro móvil cuando visitó esa localidad.

No hay que olvidar a la familia de Jésica, quien colabora en todos los rastrillajes, coopera con la Policía indicando dónde buscar y en qué sitios, tal vez, puedan hallar algo que les diga qué le pasó. "No te fuiste, no te mataste, alguien sabe dónde estás y qué te hicieron y Dios es poderoso, todo saldrá a la luz solo pido de que estés viva”, supo expresar un familiar suyo.