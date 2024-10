En Salta, hay 270 chicos bajo protección del Estado

Los casos de violencia intrafamiliar son recurrentes en muchas casas salteñas, por lo que en SinVueltas estuvo Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, niños y Familia, quien destacó que "son problemáticas que nosotros vemos a diario y que está creciendo y eso nos preocupa tremendamente".

"En estos casos estamos hablando de una problemática de salud mental que deviene en una negligencia en el cuidado y la violencia", destacó.

Además, destacó que el destino del niño dependerá del tipo de caso: "Adultos que puedan asumir el cuidado primero y principal si esos adultos son adultos que sean pilares de cuidado".

En ese sentido indicó que desde la Secretaría vienen trabajando en modalidades alternativas de cuidado: "Instalamos el programa de familias solidarias que, en esta primera etapa durante este último semestre del año y después de casi dos años de trabajo, lo hemos podido implementar". Sin embargo, recién se está implementando en las primeras infancias.

"Puede afectar emocionalmente a los niños y niñas si se llega a crear un vínculo"

"Para que un niño crezca sano y fuerte la primera es la contención el amor el cuidado", indicó Iradi, y sumó que "la discusión es, qué pasa en aquellos casos en donde no podemos recomponer esos vínculos familiares porque no hay adhesión del adulto a un programa de trabajo, porque no puede".

Por otra parte, explicó que cuando alcanzan determinada edad, los niños y adolescentes ya no pueden conseguir una familia solidaria. "Ya no consiguen familia porque no hay voluntad de la sociedad, con lo cual siguen creciendo los dispositivos protección".

¿Qué pasa cuando el joven cumple 18 y ya no puede estar en un dispositivo? "A los 18 años tiene que ingresar en el dispositivo estatal y por suerte tenemos un programa que se llama Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) y es ahí donde nosotros seguimos acompañándolo". Cabe destacar que es opcional y voluntario, si el joven no quiere el monitoreo no lo tendrá.

En otro lugar, si hay un caso de femicidio "se hace un abordaje interinstitucional con la competencia específica de la Secretaría de Justicia tiene dentro de su órbita un programa de asistencia víctimas para delitos graves". Además, agregó que "se busca evitar la sobre intervención y las revictimización".

También, Carina destacó que tienen 90 centros de primera infancia en la provincia, cuatro delegaciones, 21 dispositivos proteccionales y distintos programas que abordan la familia. "La Secretaría monitorea alrededor de 15.000 familias de las cuales nosotros hemos tomado medidas de protección excepcionales, significa que no pudieron seguir con estrategias de sostenimiento en su seno familiar, alrededor de 270 chicos".

Por último, hizo énfasis en la complejidad de lo que significa la crianza en hogares institucionales "porque rotan muchas personas y pueden afectar emocionalmente a los niños y niñas si se llega a crear un vínculo".