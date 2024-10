Se robaron una moto y sólo apareció la patente cerca de Bolivia

Durante la madrugada de este pasado martes ocurrió un robo en un barrio de Tartagal en donde dos delincuentes se llevaron un motocicleta haciendo un boquete en la reja.

Una de las damnificadas, Manuela Rojas, indicó a MosconiTVColor que "pasadas las tres de la mañana, yo ya dormida, escucho a mi perro ladrar. Me fijé en las cámaras pero no vi nada, por lo que me acerqué al sillón y miré por la ventana que gente estaba saliendo de mi garaje".

Además, detalló que "hicieron un hueco para sacar la moto y mi perro ladraba ahí. En la búsqueda logramos hablar con la policía y me tomaron testimonio". Sin embargo, destacó que encontraron la patente de la moto cerca del límite con Bolivia.

Por último, la mujer subrayó que "ahora tengo miedo, no duermo tranquila porque tengo una hija de dos años".