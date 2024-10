La drástica decisión de los papás de Loan en medio de la declaración de Laudelina que avivó la interna familiar: “Les molesta”

A casi cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, sus papás planean una estrategia legal contra Laudelina Peña a días de su nueva declaración.

“Me quieren apartar del caso. Me ligan a la Fundación Dupuy. Está incómoda la querella, los padres de Loan… Le molesta que declare Laudelina”, declaró Mónica Chirivin, abogada de Laudelina, en diálogo con A24.

A su vez, la abogada apuntó contra los papás de Loan: “Justo es una operación antes que declare Laudelina”.

La estrategia de los papás de Loan contra Laudelina

“Laudelina ya mintió dos, tres veces, así que otra cosa que mintió es que yo le vendí a mi hijo, así que eso ya es la peor mentira. Así que, y también que dijo que yo estoy embarazada, así que no, ya eso también es la peor mentira, porque anteayer hice los análisis, así que ya, todo por eso me fui, hice los análisis, ya, ella ya está mintiendo ahí totalmente, es todo mentira”, comenzó declarando María, la mamá de Loan.

“Ella tiene que saber algo, porque a ella la llamó Antonio Benítez, el marido, preguntándole si Loan llegó cerca del papá. Y la verdad es que no, yo no sé si eso es verdad o no, pero yo creo que sí”, cerró.

Los detalles de la declaración de Laudelina sobre la desaparición de Loan

La abogada de Laudelina contó que su clienta percibió que “en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó y vio no estaba tan equivocada. Y no estoy hablando del naranjal, precisamente. Después de que desaparece el chico”.

Cabe destacar que la María, la mamá de Loan se presentó en la casa de la hija de Laudelina, Macarena, donde además viven menores, para pedirle que diga toda la verdad sobre la desaparición. “Fue una situación muy molesta y sobre todo irregular que no se debe pasar por alto”, dijo la abogada.

Y agregó: “La señora María tiene sus abogados para transmitir sus inquietudes y para preguntar lo que ella quiera. Lo pueden hacer a través de un escrito”.