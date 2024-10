Cayó cielorraso en la escuela República Argentina: "Quiero a mi hija viva"

La escuela República Argentina N°4033, que funciona como primaria y secundario por la noche, ubicada sobre Avenida Líbano al 834, viene hace algunos días con problemas edilicios que salieron la luz cuando parte del cielorraso de un grado cayó en horas de la noche en lo que sería un 5° grado.

Luego del incidente, desde el Ministerio de Educación se habría realizado un relevamiento desde el área de Infraestructura, mientras los alumnos no tuvieron clases por esos días.

Este lunes, padres decidieron manifestarse afuera de la institución educativa a fin de encontrar soluciones concretas sobre el estado edilicio de la institución que permanentemente tiene inconvenientes ya que aseguran hace dos meses se registró una situación similar.

"Ya hace un mes pasó un derrumbe, se apersonó gente de infraestructura y el viernes, en el turno de la noche se le cayó cielorraso a una profesora a centímetros de su cabeza. Toda la superestructura de lo que es el cielorraso está comprometido".

Aseguró que "hay grados disminuidos, en un 6° de 20 alumnos vinieron 10. El Ministerio nos deja a nosotros la responsabilidad a nosotros y directivos, que se apersonen o va pasar lo mismo que pasó con el nene que cayó en el pozo. Hay padres que mandaron a los chicos y otros que no".

Otro de los papás afuera de la escuela dijo: "La recomendación de la supervisora es que hayan clases normalmente. Yo prefiero resguardar la salud y la vida, ya hablamos con la directora cuando fue el incidente anterior, que es un arreglo que se hace provisorio, no es un arreglo para siempre, un arreglo que garantiza que la escuela está apta para que los chicos asistan a la escuela. Me parece una burla que insistan que los chicos tienen que venir, yo me hago responsable de no mandar a mi hija, la quiero viva, no me gustaría que pase algo, hay que prevenir" concluyó por El Once TV.