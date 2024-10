La vida después del trasplante: Myriam Abraham y el valor de la donación de órganos

Sí, donar órganos salva vidas y da la posibilidad de que muchos seres queridos sigan entre nosotros gracias a la voluntad de otro y según tus creencias, a través de ese órgano, de alguna forma quien lo donó sigue también presente.

En la semana de la conciencia sobre la Donación de Órganos, InformateSalta habló con Myriam Abraham, catequista y parte de la comunidad de la iglesia Ortodoxa San Jorge para que desde su vivencia llame a la gente a tomar conciencia sobre la importancia de donar órganos y aunque parezca reiterativo, es necesario que se internalice, se asuma.

"Donar órganos salva las vidas de distintas personas y que es algo que se va deteriorar con el correr del tiempo y que si hay voluntad se puede salvar vidas y bueno es muy importante que tomen conciencia y que lo vean así, no como un acto de desprendimiento sino como un acto de amor al prójimo para que la gente reciba ese órgano y pueda salvarse".

La peor noticia y un halo de luz en el camino

Myriam Abraham contó a InformateSalta como de un mes al otro se encontraba internada esperando un trasplante. "En enero estaba sintiéndome mal y fui a hacerme una ecografía, era de tiroides, de intestino, en fin. Ahí el ecografista me dijo mirá a mí no me preocupa ni tu tiroide ni nada me dijo, me preocupa tu situación de que el hígado está tirando líquido y me dice tenés que ver a una hepatólogo".

No tenía ni vómitos ni nada y fui al doctor Sebastián Figueroa Escuti, me asistió y me valoró y ahí vio que yo tenía 27 el número de valoración del hígado e inmediatamente me dijo, esto no es tratable aquí te tengo que derivar a un centro donde te hagan un trasplante hepático, me llenó lo formularios y el IPS me autorizó y fui a Rosario de Santa Fe".

Ya en el Centro médico Rosarino fue asistida por un equipo dirigido por la doctora Melisa Dirchwolf. "Ahí estuve 4 meses esperando. El 17 agosto llegó el órgano que era de una persona que había fallecido en accidente en Buenos Aires, se trataba de un un joven de 37 años totalmente sano. Me lo colocaron y ahí inmediatamente empezó a funcionar".

Para la medicina un "Milagro"

Myriam recordó lo que el cirujano le manifestó ante la inmediata respuesta del órgano en su cuerpo "dice que nunca había visto un órgano que se aferre tanto a la persona y la persona tanto al órgano, un Milagro".

Tras la intervención estuvo en rehabilitación ya que no podía caminar, luego lo hacía con andador y hoy, ya en Salta, lo hace por sus propios medios e insistió en la donación.

"Yo nunca me imaginé y nunca asumí la responsabilidad de ser donante de órgano, por eso yo ahora invitó a la gente que tome conciencia porque la verdad que yo fui una irresponsable, ahora me arrepiento y toda mi familia también porque la verdad que son tiempo muy difíciles y hay que conseguir el órgano. Nunca me detuve a pensar, no tenía conciencia de nada ahora llamo a la gente asuma la responsabilidad de ser donante".

Como parte de la iglesia San Jorge, Myrian contó que "tratamos la donación de órganos y todos los niños de catequesis saben que la seño Mirian ha sido trasplantada y todos se alegraron de verme volver, todos están compenetrados y están orando por mí".