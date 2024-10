B° 1ro de Mayo afectado por las lluvias: “Tenés que sentarte y decir que sea lo que Dios quiera”

El temporal de anoche afectó a vecinos de la zona norte de la capital salteña, algunos de los cuales mencionaron que en época estival se encuentra a la vera de Dios.

En este caso se trata de vecinos del Barrio 1ro de Mayo, quienes dijeron que no solo se ven afectados por las lluvias, sino también por el agua que confluye de barrios como El Huaico, Mirasoles, entre otros.

Hace 24 años que los vecinos padecen las inclemencias de las precipitaciones, por lo que muchos debieron fabricar barricadas que impidan el ingreso de agua a sus hogares: “Anoche no llegó tanto como otros años, otras veces llega a una altura de 1 metro, a la cintura o el pecho” comentó un vecino a Multivisión Federal.

Las inundaciones fuera y dentro del hogar son cotidianas en el barrio en época estival, por lo que el temor por las próximas tormentas se siente en la zona. Recordamos que esta semana están previstas las precipitaciones hasta el viernes inclusive, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Yo me siento arriba de la mesa y que sea lo que Dios quiera, hasta que no pare y drene no puedo hacer nada”.

Una de las vecinas recordó que la última tormenta ninguno de los vecinos pudo dormir, ya que debieron sacar durante toda la noche el agua que ingresaba a las casas: “Es algo imposible estar acá cuando llueve porque no podés salir”.

Los vecinos piden el arreglo de canales, la construcción de más paredones y el cambio del foco del poste en la vía pública, ya que al panorama de lluvias se suma la falta de iluminación en la manzana 327 B.

“El agua viene como azote y a veces es difícil contener, la naturaleza cuando se enoja es jodida” concluyeron.