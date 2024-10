Desplome del turismo en Salta: hotelería y gastronomía enfrentan una caída histórica

La crisis que golpea al turismo, la gastronomía y la hotelería en Salta es innegable y se percibe en cada rincón de la provincia.

Juan Lucero, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, en AM840, reconoció que la afluencia de turistas cayó entre un 10% y un 20%, y los que llegan lo hacen con presupuestos más ajustados. “El turista que antes realizaba dos o tres excursiones, ahora apenas hace una”, explicó.

Pero la crisis no se limita al número de visitantes, sino que afecta a la hotelería y la gastronomía de manera directa, con una caída de entre el 30% y el 40% en la ocupación hotelera y la demanda en los restaurantes. "La gente no tiene dinero. Lo primero que deja de hacer es salir a comer o viajar, no sé cuántos negocios van a poder aguantar", detalló.

De cara a la temporada de verano, la situación no promete mejorar. Históricamente, Salta tuvo una ocupación promedio del 50% en esta época del año, pero este verano parece destinado a no alcanzar esa cifra. “Vemos que es un verano que mucha gente va a optar por viajar al exterior, va a ser un verano difícil, queremos acercarnos lo más que se pueda a ese histórico número", contó.

Con el turismo interno en declive y las ventajas cambiarias que hacen del exterior una opción más atractiva, la demanda local sigue disminuyendo. "Mucha gente por ahí va a optar para viajar al exterior, ya que el cambio conviene. Y bueno, hay que tratar de cautivar a los que todavía no decidieron dónde viajar, nuestro mayor movimiento, en un 80%, es el turismo interno de Argentina".

El tiempo corre en su contra, y la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reactivará el consumo sigue siendo una gran preocupación. "La realidad es que no sabemos cuándo se va a reactivar", concluyó.